El 27 de abril un comerciante de Eduardo Castex denunció el robo de 300 mil pesos en efectivo del interior de su vivienda, ubicada en el barrio Brandemann I. La vivienda es de un comerciante gastronómico de apellido Vargas.

Días después del hecho delictivo, la policía a cargo del comisario David Bazan volvió a mostrar su ineptitud. Sin investigar como es debido y buscando culpables donde no los hay.

Damián Resler fue detenido en mayo y le abrieron una causa por hurto simple. Estuvo en la comisaría más de 12 horas. Fue maltratado, no le dieron un vaso de agua ni comida. Le allanaron su domicilio, le secuestraron dinero, teléfonos celulares y su moto. Meses pasaron de esa detención arbitraria. Ayer, por falta de pruebas se le notificó que la causa fue archivada.

Bazan y Oses han hecho agua nuevamente en un caso de esta índole. Dos poco capaces para estar al frente de Eduardo Castex. Una pésima investigación del fiscal adjunto de Castex, Sebastián Mendiara.

En diálogo con Impacto Castex, Resler contó su versión de los hechos: “Un lunes al mediodía viene la policía a buscarme a mi domicilio y me dicen que me tengo que acercar a la comisaría por un delito que hubo. Me llevaron escoltado y ahí me enteré de lo que había pasado. Me toman declaración y automáticamente me dejan demorado. No había ninguna prueba en contra mía. Nunca fui a la casa de esa persona”.

Además, contó el calvario que vivió cuando la policía fue a allanar su domicilio. “Estaba con mis tres hijas adentro de la casa. No me dejaron ni siquiera sacarlas para que no vivan esa situación”, comentó.

Por otra parte, agregó que en el allanamiento labrada por el fiscal Sebastián Mendiara le encontraron 11 mil pesos. “Me secuestraron el dinero y se dijo que era parte del botín robado”, expresó indignado. Y aclaró que esa plata era parte de la cuota que el padre de su hija le depositó para su mantención y cinco mil pesos eran de él. “Mucha gente sabe que hago y vendo fiambres. Con eso me la rebusco y trato de mantener a mi familia”, declaró.

“Hay veces que no llegamos con las cuentas, no llegamos a fin de mes y que te vengan con eso (acusarlo de robar 300 mil pesos) es algo muy humillante”.

El fiscal adjunto de Castex, Sebastián Mendiara, comentó el 7 de mayo en declaraciones con el Diario La Arena que confirman el mal proceder de la fiscalía en esta causa.

La causa labrada a Resler posee muchas irregularidades. En comunicación con el periodístico de la 99.9 comentó: “Éramos dos acusados. El principal era yo y el otro un miembro de la familia que sufrió el robo. Pero a la otra persona no se la investigó, ni se la detuvo, ni se la allanó. Y no puedo entender el por qué”.

Por otra parte, Resler aseguró que Bazán le tomó testimonio y no registró nada en ningún momento. No tuvo su declaración por escrito ni en video o audio. “No hay una sola prueba que me haya involucrado en este caso. Ni una prueba sólida”, dijo.

Además, volvió a retratar la violencia, el abuso de poder y los malos tratos de la policía de Castex comandada por Bazán y el segundo Oses. “Me secuestraron la moto. Cuando la fui a retirar ya no andaba, le desarmaron el caño de escape y le rompieron los plásticos. No me animo a decir que tenga algo en el tanque de nafta o el aceite, pero suelen pasar cosas raras”, disparó.

La moto es el medio de movilidad con el que cuenta Damián para poder salir a trabajar. Y asimismo contó que hoy no posee el dinero para poder arreglar los destrozos que le hizo la policía.

“La pena más grande fueron mis hijas que tuvieron que vivir todo esto. Ver como le revolvían los juguetes, como le rompían las camas, porque en realidad rompieron muchas cosas en mi casa. Estuve noches sin dormir, días sin comer. Preocupado, con angustia”.

“No es algo por lo que una persona tendría que pasar. Mi bronca en parte fue porque hubo muchas cosas falsas. Hubo testimonios falsos que tuvieron que ser repetidos, porque mandaron a atestiguar mal”, manifestó Resler en relación a los malos accionares de la policía y la fiscalía en este caso. Hubo aprietes, mandaron a un familiar del detenido a atestiguar en su contra. Luego de unas horas, esa persona reflexionó y contó la verdad de los hechos.

Además, contó que se difundieron audios truchos en el cual se decían barbaridades de él. “Decían que me había gastado el dinero en un caballo. Que me vieron comprando con todo el efectivo en la mano. Gracias a Dios nunca tuvieron pruebas”.

Por último, Resler expresó el alivio que sintió cuando la causa fue archivada por falta de pruebas: “Acumulé mucho durante estos meses, ahora siento la tranquilidad de poder expresar todo lo que me pasó y para poder retomar la vida que llevaba”.

Escucha la entrevista a Damián Resler: