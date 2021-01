Según informaron oficialmente ayer, en los próximos días «se realizará una reunión con todos los equipos de salud de la Provincia para profundizar el tema y la aplicación del mismo». A su vez, remarcaron que la provincia «se encuentra en condiciones de aplicar la ley en todo el territorio. Existe un gran compromiso de trabajo en lo que refiere a la actualización de la normativa vigente, el acompañamiento, la formación y capacitación permanente de los equipos de salud».

Por otro lado, indicaron que «se continúa trabajando con la ley de los 1000 días de acompañamiento a quienes tomen la decisión de continuar con el embarazo y con todas las prestaciones del programa de salud sexual y reproductiva garantizando el acceso pleno al derecho a la salud».

Provincia pionera.

Tal como había informado LA ARENA tras la aprobación de la ley en el Senado, en Casa de Gobierno estiman que no habrá demasiados cambios debido a que el sistema de Salud se encuentra preparado para garantizar la aplicación de la ley. Así lo señalaron fuentes consultadas por este diario, quienes celebraron la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aseguraron que en la provincia se aplicará.

«Se va a garantizar como hasta ahora, la diferencia es que hasta las 14 semanas es voluntaria, sin causales. Luego de ese plazo se realizará por causal», explicaron en aquel entonces y destacaron que la estructura está armada dentro del sistema de Salud, por lo que no será necesario realizar modificaciones al mecanismo actual.

Según explicaron, esto se debe a que en la provincia se garantizaba hasta el momento la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que se practicaba en casos de abortos no punibles. Estos casos se encuentran contemplados, desde 1921, en el artículo 86 del Código Penal y luego fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «FAL», de 2012. De esta manera, serán legales en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante o si es producto de una violación.

En este aspecto, destacaron que La Pampa es pionera a nivel nacional porque actualmente hay provincias que no realizan las ILE. «Somos una de las pocas provincias que garantiza (el aborto) por causal en el segundo trimestre», resaltaron.

Casi 700 prácticas.

Durante el 2020, el sistema de salud público provincial atendió casi 700 situaciones relacionadas a las Interrupciones Legales del Embarazo. Las estadísticas oficiales señalaran que fueron 695 los abortos no punibles realizados en la provincia.

Las fuentes consultadas remarcaron en el sistema de Salud pampeano no habrá muchos cambios, debido a que la estructura está armada porque se venía garantizando el aborto por causales. «Seguramente habrá que ajustar algunas cosas, mejorarlas», indicaron y agregaron que también cuentan con la infraestructura y los insumos.

Fuente:La Arena