El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá dejó en claro que la decisión de poner a Santa Rosa y otras localidades en Fase 1 «no es una medida arbitraria». «Entiendo la preocupación de los comerciantes pero es una medida a favor de que podamos volver a una nueva normalidad en una semana», aseguró.

El secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá dijo este jjueves que «uno entiende la preocupación de los comerciantes de Santa Rosa pero no teníamos opción. No es una medida arbitraria, sino pensada, por la situación epidemiológica, por la irresponsabilidad de una raza superior que pensó que nada le iba a afectar».

«No quiero confrontar con los comerciantes, debemos entender que el mensaje es único, tuvimos un informe epidemiológico, lo analizamos en el Comité de Crisis y el gobernador tomó una decisión porque lo que necesitamos es achicar el movimiento para poder pensar que en una semana miremos la provincia como la veíamos hasta ahora. Para esto hay que generar una herramienta y los vamos a hacer con el diálogo», comentó.

Explicó que mantuvieron una reunión con la Cámara de Comercio y su presidente “planteó la postura de los comerciantes. No es que (Roberto) Nevares se sentó con nosotros a ver cómo cerrábamos la provincia, planteó alternativas y hasta si la medida no era extrema, pero la medida es adecuada, si no lo cortamos puede generar una pandemia más amplia en la sociedad».

Pedehontaá se refirió al grupo de «irresponsables sociales» que posibilitaron que el virus ingrese a la provincia a partir de los casos que aparecieron en Pellegrini, provincia de Buenos Aires. «La irresponsabilidad de un grupo tiró por la borda el esfuerzo de toda la provincia pero los pampeanos somos más fuertes y vamos a generar todos los consensos necesario para que este tiempo de cuarentena se pase de la mejor manera. Vamos a debatir con la Cámara de Comercio, con el Centro Empleados de Comercio, con UNILPa, con la Cámara de Construcción porque la obra privada se quedó paralizada», dijo en declaraciones radiales.

«Los irresponsables son los que subestimaron las medidas, subestimaron al 95% de los pampeanos. Estamos en un momento de quiebre, tenemos a Santa Rosa, a Catriló, a General Pico, Macachín con casos positivos no queremos tener inundada la provincia. Tenemos que tomar medidas. El gobierno de La Pampa está poniendo todos los recursos y mucho más para que salgamos de este trance de la mejor manera. Esperemos que estos irresponsables entiendan que la mayoría de los pampeanos hemos decidido cuidarnos. No hagamos política con esto, no generamos una grieta», pidió.

Sobre la denuncia que realizó el Ministerio de Salud contra tres funcionarios judiciales por violar la cuarentena, Pedehontaá dijo que «en la provincia de La Pampa la división de poderes está clara: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las medidas que teníamos que tomar como Ejecutivo las tomamos. Ahora no podemos hacer una interferencia en otro poder que tiene que tomar determinaciones. Lo que el Ejecutivo tenía que hacer, lo hizo». Esto último en referencia a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de echar al coordinador de la Planta Automotor del Ministerio de Salud, Pedro Arcuri que estuvo en el encuentro social del que también participaron los jueces Pablo Balaguer, Miguel Vagge y el fiscal general Guillermo Sancho.

