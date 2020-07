El Ministerio de Desarrollo Social señaló que la iniciativa está dirigida a asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias sin fines de lucro como comedores, centros infantiles, clubes y mutuales, así como también a las cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadores.

Las entidades podrán solicitar la tarifa diferencial siempre que las actividades que brindan no estén aranceladas, no sean instituciones educativas de carácter privado, no hayan sido creadas por una empresa comercial, bancaria, productiva, o de servicios con fines de lucro y no tengan su sede central en el extranjero.

El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) recibirá las solicitudes, confeccionará el registro y enviará el pedido de tarifa diferencial a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que evaluará cada caso y, si su respuesta es afirmativa, notificará a las empresas para que les realicen el descuento en el servicio público indicado.

Para la inscripción, se debe completar el formulario y una declaración jurada que se encuentran en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A su vez, la declaración debe estar firmada en todas sus hojas por la autoridad de la organización, tanto cuando se trate de un archivo word, un pdf o imagen escaneada.

«La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID- 19 muestra que la Argentina tiene una gran red social que se despliega en los territorios y brinda acompañamiento y apoyo a quienes peor la están pasando», remarcó la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, en un comunicado.

En ese sentido, subrayó: «Estamos fortaleciendo estas iniciativas con políticas públicas de inclusión que promueven el acceso a servicios básicos para estas entidades, generando así la articulación entre los actores del territorio y un Estado presente».