«El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hace saber a usuarios y usuarias de servicios TIC que este Organismo no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga», destacó un comunicado de prensa del organismo difundido este miércoles a la mañana.

Anoche trascendió que las empresas de telefonía, internet y cable habían informado a sus clientes aumentos de entre un 10% y un 15% a partir de mayo argumentando que el sector atraviesa un atraso tarifario.

Cabe recordar que, a través de un DNU, el Gobierno declaró a las telecomunicaciones como servicios esenciales, lo que estableció que sus precios quedaban regulados por el Estado.

En diciembre se autorizaron aumentos del 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable. Pero las empresas subieron por encima de eso y entraron en conflicto con el Gobierno.

Luego, en febrero, ENACOM autorizó nuevas subas de hasta 7,5%. Algunas de las empresas cumplieron con el tope, otras se presentaron en la Justicia y aumentaron por encima de eso.

ENACOM aclaró este miércoles que «oportunamente, se informará cualquier aumento que se autorice» y que «cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente».

«Asimismo -continuó- se recuerda que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes».

