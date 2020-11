Desde las 17 se reunieron en la Plaza San Martín el colectivo LGBTQ+ realizó una concentración con caminata y bicicleteada para reclamar que cese la discriminación por la elección sexual.

“Vinimos a visibilizar la problemática y a reclamar que se sancione la ley de inclusión laboral para el colectivo travesti y trans y que se ponga en práctica, para decir basta de transfemicidios, por distribución publica de preservativos femeninos y campo de látex para las personas que tienen sexo entre vulvas”, señaló Florencia “Colo” Aguerrido, tesorera de la asociación civil “Nosotres”.

“Por otro lado reclamamos la emergencia cultural porque las personas artistas quedaron totalmente desampararais y no pudieron subsistir, e incluso hoy tampoco lo pueden hacer porque las actividades no están permitidas”, añadió.

“En definitiva, queremos que las voces más vulneradas se puedan a hacer oír. Estamos militando ya hace un año, en el contexto de la pandemia pudimos lograr un montón de cosas de manera virtual con el fin de visibilizar y lograr la inclusión de la comunidad lgbtq+”, resaltó la joven abogada.

Sida

La “Colo” dijo que durante el aislamiento “hemos tenido capacitaciones de testeos de VIH, que es una temática muy delicada, de muy poco conocida y en la que hay mucha discriminación, porque entre otras cosas, se la da por hecho a la comunidad lgbt como que el vih sida sale de ahí”, resaltó.

“Hay mucha discriminación, se usan términos y dichos homofóbicos, te miran mal si te ven con una persona que creen que es igual a vos en lo sexual, te discriminan, te miran raro, te tratan de puto, y todo eso sigue pasando”, aseveró.

“A mí no me surge tanto porque soy una mujer y me autopercibo como tal y de ultima tener una parea mujer hoy en día está aceptado. Pero si a la gente que usa ropa sin género, como puede ser los varones gays, que usan polleras, se los ridiculiza, se le mira y se le ríe, te tratan de marica, de mariposón”, enumeró.

“A mi si me ha pasado que cuando me corto el pelo, enseguida me dicen sos torta. La discriminación es una cuestión sistemática y de cultura, si vos tenés una familia que te cría con una cultura discriminadora, claramente vas a reproducir esa discriminación”, indicó.

Además “hay mucho bullying, tenemos muchos adolescentes que están viviendo su transformación sexual, su autopercibimiento, y constantemente les hacen bullyng”.

Ley

Florencia Aguerrido también contó que se reunieron de manera virtual con la senadora pampeana Norma Durango para impulsar la modificación de la ley antidiscriminación “porque la actual el muy escueta y muy básica. No contempla las disidencias sexuales”

Respecto de la situación durante la pandemia, añadió que el colectivo travesti – trans la pasó muy mal, por suerte se le pudo conseguir alimentos por el trabajo de la compañera Ángeles Zuñiga, pero a las personas se las vio muy desamparadas, el estado no tuvo respuestas, las instituciones públicas estaban cerradas o casi sin gente”.

Por último destacó que “el colectivo no consigue trabajo, hay bastante discriminación en todos los ámbitos, por eso es necesaria una ley que se ejecute de inmediato.