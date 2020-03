Minutos después, el periodista de la revista, Matias Ayrala confirmó la noticia en sus redes y expresó: “Hoy a la tarde estaba así. Escribiendo notas para Revista Pronto. Con mi hija en brazos. Feliz. Unas horas después me informaron que Pronto ya no existe más. Adiós trabajo”.

