El Estadio Único de Santiago del Estero ya está, oficialmente, disponible para ser usado. El pasado viernes, luego de poco más de dos años (inició en abril de 2018), la moderna construcción de metal y cemento con capacidad para aproximadamente 30 mil espectadores sentados fue dada por terminada.

La cancha cuenta con áreas VIP, sectores techados para prensa, preferenciales altas y bajas y más de 20 palcos y sectores populares en las cabeceras. Además, posee cuatro vestuarios.

Doble Amarilla se puso en contacto con Enrique Lombardi, arquitecto que estuvo detrás del proyecto de construcción del Único de Santiago del Estero (y también proyectista de los estadios de Estudiantes de La Plata e Independiente). En diálogo con este portal, señaló que los tiempos de realización del estadio “fueron sorprendentes para la Argentina”.

“Empezó en abril del 2018 y, a pesar de que hubo un tema climático y de que llovió como nunca en Santiago del Estero, se cumplió con los plazos. La idea era inaugurarlo para la Copa América 2020, iba a albergar Uruguay-Paraguay. No sabemos qué va a pasar ahora, pero los tiempos fueron óptimos”, manifestó Lombardi.

Es cierto: el estadio no fue utilizado y ya tiene aspiraciones internacionales. Además de esperar albergar Uruguay-Paraguay en la Copa América 2021, ya es candidato para ser sede de las finales de Copa Sudamericana 2021, 2022 y 2023.

“Llevó una logística importante. Desde que terminó la construcción del estadio, no lo pude ver. Terminado, terminado, no lo vi. Lo visitaré apenas podamos volver a cierta normalidad, hay cosas que no vi. Pero está de acuerdo a lo que proyectamos, con ligeras variantes que se fueron haciendo durante el transcurso de la obra”, completó Lombardi.

El Único de Santiago del Estero en noviembre de 2019.

Más allá de los compromisos continentales, el Único de Santiago del Estero también sueña con la chance de recibir a River y Racing por la Supercopa Argentina. También se espera que lo utilice Central Córdoba y que se realicen eventos multitudinarios como shows y recitales.

“Va a ser un centro de referencia de todo el norte argentino. Es un estadio muy completo y muy avanzado, tecnológico. Creo que el que lo conozca se va a llevar una linda sorpresa. Tener una infraestructura de élite para lo deportivo, recreativo y espectáculo le genera muchísimos recursos a la ciudad y a la Provincia, porque hay mucho turismo interno”, agregó Lombardi.

La licitación del Único de Santiago del Estero se cerró $1.400 millones en marzo de 2018. Llevado a dólar y en comparación con los valores que manejan los estadios de Europa, Japón, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, la diferencia es enorme. No obstante, el resultado dejó muy conforme a aquellos que realizaron las proyecciones iniciales. “¿Solamente las sociedades desarrolladas pueden tener lugares como la gente? ¿Por qué las sociedades en vías de desarrollo no pueden tener estas estructuras? ¿Por qué en las capitales sí y en las provincias no? ¿Por qué tienen que llegar del Norte y del Sur a la Capital para ver a los Rolling Stones? ¿Por qué no pueden verlos allá?“, marca Lombardi.

A nivel nacional, Lombardi considera que los estadios del fútbol argentino “necesitan readaptarse, porque van quedando obsoletos”. “Es cierto que hay una relación afectiva: ¿qué hincha de Boca quiere irse de La Bombonera? Mismo River, su estadio tiene 80 años. Es muy difícil que un hincha deje su estadio de fútbol. San Lorenzo tiene el deseo de regresar a Boedo, Estudiantes volvió a UNO, hay una relación con el pasado”, expresó.

A los estadios, el arquitecto los llama “Templos o Monumentos de la Pasión”. En su carácter de ex presidente de Estudiantes de La Plata (entre 2011 y 2014), opina que el gran desafío de las dirigencias es, además de administrar el aquí y ahora, “pensar en el desarrollo institucional para dentro de 5, 10, 15, 20, 80 o 100 años“.

Mientras países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y China pretenden llevar el diseño de los estadios a otro nivel, Argentina, con todas las dificultades macroeconómicas y coyunturales que deja la pandemia del coronavirus, necesita adaptar sus “soportes físicos” a las nuevas actividades y necesidades. “Los estadios ya no son canchas de fútbol, son multiusos. Muchos clubes tienen sede en un lado, cancha en otro, country o lugar de concentración en otro. Creo que vamos a la optimización de los usos de las canchas, dependerá de las capacidades de los clubes“, cerró.