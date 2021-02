En la continuidad de la Búsqueda Activa de casos positivos en General Pico, hubo una gran concurrencia. Y fundamentalmente de jóvenes que regresaron de sus vacaciones, y con un particular hincapié por parte de las autoridades de cumplir los protocolos y seguir con los cuidados por la alta ocupación de unidades de terapia intensiva.

Desde la Coordinación del Programa de Búsqueda Activa se hizo referencia a la actual situación respecto al avance de la pandemia. “Hoy vinimos temprano y ya había unos 25 jóvenes aguardando por el testeo, no superaban los 30 años y en su mayoría con síntomas luego de regresar de algún lugar vacacional. Gracias a Dios muchos de ellos, con gran responsabilidad social, se auto-aislaron y eso nos favorece porque evita contagios y significa que nos está escuchando la población”, explicaron en un informe oficial.

Señalaron que los jóvenes se acercan solos a hisoparse, fundamentalmente por miedo a contagiar a sus padres.

«Muchos nos dicen que estuvieron en alguna juntada, en algún asado o salida, lo que queremos recalcar es que si se juntan lo hagan en no más de 10 personas, al aire libre, con barbijo, que usen el alcohol en gel, que no tomen del mismo vaso, que no utilicen los mismos utensilios y el resto de los cuidados necesarios», aseguraron.

Aunque hay una merma en la cantidad de personas que se vienen a hisopar, recordaron que hay muchos pacientes en las unidades de terapia intensiva de nuestra provincia y los pacientes COVID en unidades de terapia intensiva.

«Los pacientes con coronavirus no son fáciles, no es que en 10 días se les da el alta, son paciente que están utilizando camas durante 20 o 30 días, el personal de terapia está cansado, el personal de salud pública está cansado, bregamos a que la sociedad siga utilizando las medidas de seguridad para ir desocupando camas y realizar los tratamientos como corresponde”, remarcaron desde la Coordinación del programa Búsqueda Activa.

En este contexto, se expresó la preocupación por el nivel de ocupación de camas: “no estamos al extremo pero es muy alta la ocupación, hay muchos pacientes que están en las unidades de terapia intensiva desde hace más de 15 o 20 días y algunos las ocupan por 30 o 40 días, estamos viendo que el personal (del Modular, de las Guardias y Servicios del Hospital, de los Centros de Salud) están desde marzo y se nota el cansancio. Todos necesitamos un período vacacional pero les pedimos que se cuiden, que lo tomen con responsabilidad”,.

«El paciente COVID no es un paciente que uno dice 7 días y se va de alta, requieren muchos días de internación, principalmente quienes están en las unidades de terapia intensiva, por eso también el personal está agotado, es continuo el trabajo más allá de que bajen los casos. El personal de Salud no tiene descanso, nosotros no podemos tomarnos el privilegio de decir esta semana estamos aliviados, es muy importante el trabajo que se está haciendo desde todo el sistema, por eso instamos a la gente a que se cuide, principalmente a los jóvenes, porque todo este trabajo es arduo y la situación es preocupante” concluyeron.

Fuente: El Diario de La Pampa