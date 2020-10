«Yo calculo que en la segunda quincena de octubre habrá un par de medicamentos nacionales aprobados, que vienen con mucha fuerza y que tendrán un efecto importante. Esta es la verdad», aseguró el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en una entrevista publicada ayer por Página/12.

Según el titular de la cartera sanitaria los fármacos «no son específicos» para el coronavirus pero se utilizan en un tratamiento contra esta enfermedad que «funciona muy bien». En cuanto a la vacuna, habrá que esperar «hasta fin de año o principios del año que viene». En esta cuestión «quiero ser claro: nosotros estamos negociando con todos los proveedores, con la condición de que la vacuna tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial, y no hay ninguna vacuna que haya logrado esto todavía» advirtió el funcionario.

«Estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes. Por eso, yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres meses», para la distribución de una vacuna.

Lo mejor, la prevención

Por ahora, el mejor remedio mientras esperamos que esté disponible la vacuna es la prevención, dijo el ministro. «Nos encontramos en una situación donde se pone énfasis en la atención y se desatiende la prevención. Yo siempre voy a insistir con que lo más importante es la prevención» afirmó.

«No hay muchos secretos: aislamiento o protección personal o distanciamiento, son las medidas que cada cual debe tomar, así como el rastreo que estamos haciendo ahora en todo el país a través del Plan Detectar intensificado por los barrios y las ciudades», agregó. Consultado sobre la situación del sistema de salud, sostuvo que «ahora no necesitamos insumos ni faltan elementos, como respiradores. Lo que falta es recurso humano». Por eso, «hay que cuidarlo mucho, porque es difícil de hacer, demora años en formarse y tiene mayor exposición al riesgo que el resto».

A la hora de hacer un balance de los últimos seis meses, Ginés confesó que «seguimos acomodándonos a la situación», conforme a la evolución del virus. «Primero hicimos que entrara despacito con los primeros aislamientos importantes y eso nos permitió preparar el sistema de atención», recordó. «Después empezó el agotamiento social ante las medidas y todo lo que se conoce», lamentó.

Sin ministerio

El ministro recordó además que hasta la legada de Alberto Fernández al poder «el país no tenía Ministerio de Salud. No tenía vacunas, no tenía elementos esenciales, no tenía una política nacional, ni una relación fluida entre las provincias y la nación. Todo eso lo recompusimos desde el ministerio nacional», subrayó.

Agregó que «en cuatro meses dotamos al sistema con cuatro mil camas nuevas de terapia intensiva, prácticamente un 50 por ciento más de las que había. No es poco y tampoco pudieron hacerlo muchos países» advirtió.

A la hora de evaluar los principales obstáculos para obtener mejores resultados, consideró que lo peor fue «la partidización de la pandemia». «A las provincias que tomaron ese camino no les fue bien. Decían que les iba a ir bien porque gobernaba un signo distinto y no fue así», dijo en referencia a provincias como Jujuy y Mendoza. «Me da miedo porque hay lugares con curvas ascendentes pero cuesta hacer allí lo que los manuales aconsejan», concluyó.