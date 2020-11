Aníbal Fernández volvió a sonar como el primer suplente para entrar al gabinete en medio de los rumores de la salida de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Frederic fue respaldada por la Rosada durante todo su enfrentamiento con Sergio Berni, pero ahora quedó en la mira luego del descontrol durante la despedida de Diego Maradona, justo cuando cada ministro está siendo seguido de cerca ante posibles cambios de gabinete antes del primer año de gestión.

La ministra, que le echó la culpa públicamente a Diego Santilli, a cargo de la seguridad por parte del gobierno porteño, dijo que el balance de la despedida fue positivo pese a que no se ponía un «10». Las declaraciones causaron malestar dentro del Gobierno, más aún cuando se evaluó evacuar a Alberto Fernández de la Rosada por la invasión de barrabravas.

Curiosamente, el ministro sin cartera Enrique Albístur pidió públicamente a Aníbal para el ministerio de Seguridad. «Pepe» habló en C5N cinco días antes de la despedida de Maradona y preparó él mismo el terreno de posibles cambios.

«¿No me van a preguntar dónde me lo imagino a Aníbal?», preguntó Albístur a Luciana Rubinska y Roberto Funes Ugarte. «Ministro de Seguridad me gustaría», se respondió a sí mismo. No es un detalle que ese pedido venga de Albístur, de estrecha confianza con Alberto.

«Ya no va más el hippismo», indicaron en el Ejecutivo fuentes que recuerdan que «Alberto ganó las elecciones por ir al centro y en Seguridad se fue para la izquierda».

Fuente: La Política Online