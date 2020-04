«En fútbol habrá que barajar y dar de nuevo», dijo Carlos Sánchez presidente del Club Cultura Integral de Colonia Barón

Las instalaciones de Cultura Integral exponen las mismas sensaciones que se producen en otros clubes del país en este tiempo de pandemia del coronavirus. La nula actividad producto de la cuarentena obligatoria se traduce en imágenes casi nada habituales en épocas normales. El baronense, que en 2018 arribó a sus 100 años de vida, viene de una anterior campaña que hizo ruido en el fútbol nuestro, y cuando transitaba junto al resto de los actores la actual temporada liguista, tuvo que detenerse e instalarse a un costado del camino.

“Entiendo que en fútbol, cuando las restricciones se levanten, habrá que barajar y dar de nuevo. Comenzar otra vez con todo. Inclusive replantearse qué tipo de campeonato disputar, será necesario juntarnos todos, los clubes, las ligas y el gobierno, y decidir. Si es que realmente se podrá jugar este año, o ya pensar para 2021. Insisto, como no hay una fecha cierta también se tendrá que resolver lo del Provincial. No soy optimista, pero tampoco quiero ser temerario. De lo que estoy seguro es que sería totalmente inviable, imposible, salir a jugar sin público. Casi ninguna entidad de la Liga podría aguantarlo, y en su mayoría dependemos de la entrada que se paga”, señaló Carlos Sánchez, actual presidente del baronense.

El dirigente resaltó la actitud adoptada por integrantes del cuerpo técnico y del plantel superior, expresando en ese sentido que “todos entendieron la situación que se vive, donde no podemos generar dinero, la aceptaron y ninguno cobra un mango. El agradecimiento grande a todos, hay que ponerse en la piel de cada uno y seguramente no la deben estar pasando bien quienes viven del fútbol. La situación es fea. También pasa con quienes aportaron sus publicidades y no pueden lucirla. Me atrevo a decir que si la competencia se instala otra vez, la mayoría de los chicos van a estar. Son pocos quienes viven en otros lugares y también es real que si consiguen un laburo, lo van a agarrar, por lo que tampoco hay certeza de que vuelvan. Nosotros estamos en comunicación permanente con todos”.

“Una situación que no imaginamos nunca vivir”

Sánchez se refirió a las horas que se suceden conviviendo con la pandemia, que obligó a modificar los hábitos de cada día. Entre ellos, aquellos generados producto de la vinculación con una entidad deportiva o social. “Cada uno pone lo mejor de sí pensando en el bienestar de Cultura, y esta situación produce sensaciones raras, como pasar frente al club y verlo vacío, con sus puertas cerradas, con la cancha de padel sin luces por la noche, o no encontrar practicando a los equipos de hockey o de fútbol. Se extraña un montón la actividad, puedo decir que extraño más la que hacía en el club que mi trabajo particular. Sinceramente no sé lo que podrá pasar cuando se reinicie todo, los especialistas no tienen una fecha cierta, mucho menos la vamos a tener nosotros”.

En el final de la charla con este medio, Sánchez expuso lo que le gana hoy como integrante de una sociedad que se va encontrando con ansiedades y preocupaciones lógicas en su relación con el COVID-19. “Estamos preocupados, con incertidumbre, esperando, sin saber un montón de cosas. Experimentando algo nuevo y casi siempre sin saber hacia dónde arrancar. Por un lado lo que se refleja en nuestra zona me produce cierta tranquilidad, saber que los afectos están bien, pero repito, es mucha la preocupación. Una situación que no imaginamos nunca vivir y el temor frente a lo desconocido. Las consecuencias ya están siendo muy graves, y serán mucho más. Esto recién está empezando en el país. La pérdida de vidas humanas es algo irrecuperable y quien viva eso de cerca, lo llevará por siempre con uno, esto no se lo olvidará nunca. Y además está todo lo colateral, vinculado a lo social y económico. Nos vamos a tener que replantear un montón de cosas y ojalá esto no pase como si nada, y después se vuelva a las mismas miserias de siempre. Habrá que tomar otros parámetros que están bastante descuidados”, concluyó.