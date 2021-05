El exfuncionario y dirigente del PJ santarroseño, Lisandro Ranocchia, salió en defensa del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y cuestionó a las organizaciones sociales que habían denunciado «un ataque» del gobierno provincial porque reempadronó beneficiarios de planes sociales nacionales con la intención de sacarlos de su órbita y que presten contraprestaciones para la provincia.

«En el gobierno provincial, no se quedan con la mitad de un plan social. En el gobierno provincial, no amenazan compañeros con quitarle el plan. En el gobierno provincial, no manipulan datos, para obtener más dinero del Estado», acusó a los dirigentes sociales.

Álvarez desmintió y salió a defenderse del cuestionamiento el mismo día que los dirigentes sociales dieron una conferencia de prensa para hacer la denuncia. Un diputado provincial del oficialismo, Leonardo «Tapera» Avendaño, que pertenece al Movimiento Evita, respaldó el reproche.

Ahora Ranocchia se metió en la rencilla entre las organizaciones y el gobierno provincial. «Nuestra sociedad se resiste a creer que todos los políticos y dirigentes son lo mismo, si bien, hay una especie de instalación de esa idea, veo con esperanza que no toda la sociedad sucumbe a la mirada negativa de la “raza” política», dijo este sábado el abogado santarroseño.

«Pero cuando pasan situaciones, donde los intereses mezquinos, la manipulación de los pobres, la denigración del ser humano y la vieja política se muestran dentro de nuestro peronismo, no queda otra más que expresar con firmeza lo que está mal», alertó a través de las redes sociales.

Ranocchia fue funcionario del gabinete de Carlos Verna después de 2015, pero en julio de 2019 se vio forzado a renunciar cuando se reveló que le habían rechazado 36 cheques sin fondos y tenía una deuda millonaria con los bancos. Fue presidente del club Santa Rosa y nunca ocultó sus aspiraciones en la política local.

«Los pobres no deben ser un botín de guerra, menos dentro de nuestro movimiento, nuestro gobierno provincial, vela permanentemente, por mejorar la vida de los que menos tienen, poniendo a disposición todo tipo de recursos, como para que cualquier referente con plata ajena, que obtuvo un cargo y se olvidó de sus orígenes o que juega al desgaste interno, salga a cuestionarlo y confundir así a la sociedad», alegó Ranocchia.

Por otra parte, Ranocchia consideró «raro que no haya un apoyo marcado hacia la figura del compañero Diego Álvarez, ministro de desarrollo social, por parte de más compañeros, quienes saben, como yo, que Diego siempre ha gestionado sin mirar colores políticos o ideologías. Pero eso será un tema a revisar dentro de nuestro partido».

«Debemos mejorar, no solo para nosotros, sino para la sociedad que nos mira atenta y cuestiona siempre. Debemos mostrarnos fuertes en las decisiones y no dudar, que los más humildes siempre serán los primeros para nuestro gobierno peronista», pontificó.

«Debemos identificar y diferenciarnos, claramente, de las corporaciones ideológicas y grupejos mezquinos que quieren hacer “caja” con la política y desde ahí manejar a la gente, buscando poder para ellos y sus familiares, no con el objetivo real del peronismo, desgastándonos como sociedad y sobre todo, como movimiento», concluyó.

Fuente: Diario de La Pampa