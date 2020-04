A un mes de la cuarentena, padres de niños con autismo o trastornos de conducta piden desesperados que habiliten las terapias suspendidas. Uno de los lados ocultos de la pandemia.

Los padres de niños con trastornos del desarrollo, autismo o dislexia atraviesan la cuarentena dispuesta para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, en muchos casos, con desesperación y agobio. “Hay familias muy desbordadas, que te dicen que están enloqueciendo, que no pueden más”, le cuenta a El Diario la terapista ocupacional Jorgelina Ordoñez.

El tratamiento de estos niños se interrumpió desde hace más de un mes y la actividad de los terapistas y profesionales que los atienden está suspendida, no figura entre las excepciones del decreto presidencial. Algunos de los padres ruegan que se habiliten los tratamientos, en los casos más severos y con las medidas de higiene y salubridad posibles, para aliviar una situación que se asemeja, a veces, a un martirio.

“Está siempre nervioso, llora, me tapa la boca cuando le quiero leer un cuento. Es complicado”, confía a El Diario Mercedes Fiorani, la mamá de Tobías, un niño autista de 5 años.

En cuanto a la cantidad de niños y familias atravesando una situación parecida, Ordoñez cuenta que son quince profesionales en la provincia y ella, que solo atiende en consultorio y no en un centro de salud, atiende 25 casos. “Son miles”, estimó, en referencia a los tres grupos de pacientes, los TEL (Trastorno Específico del Lenguaje), los TEA (Autismo) y la dislexia, que generalmente se asocian a trastornos de conducta. De todos modos, solo algunos de estos casos están en una situación de desborde. “Son los que más dificultades tienen para trabajar a distancia. El encierro, no tener rutinas y salirse de lo que están acostumbrados, dificulta mucho más su hacer cotidiano”, explica la profesional.

“Es desesperante”

Elba Muñoz y Robison Montero viven en Toay y tienen un hijo de 5 años, Ulises. “Estaría bueno que en las excepciones que se hicieron a la cuarentena se tenga en cuenta a los niños con trastornos neurológicos. Cada día que pasa se está haciendo más difícil lidiar con sus emociones porque ellos necesitan sus terapias”, dice Montero a El Diario.

“Estamos viviendo una situación particular donde se les cambió por completo sus rutinas sin preparación previa y por completo. Ellos los niños y niñas con otros tastornos necesitan de las rutinas porque así funcionan mejor. Se autorregulan y por más amor que los padres tengamos hacía ellos no podemos reemplazar la eficacia de la terapia. Ojalá se los tome en cuenta y pronto se les pueda devolver algo de normalidad”, ruega.

Montero cuenta que a su hijo le diagnosticaron un TGD (Trastorno generalizado del desarrollo) y que realiza un tratamiento con un profesional del Hospital Fleni, de Capital Federal, que viaja una vez por mes a la provincia. “Es el segundo mes que no va a venir, mañana van a conversar por videoconferencia a través del wasap, pero no es lo mismo”, dice.

Desde hace más de un mes Ulises tuvo que interrumpir el tratamiento con la terapista ocupacional, con la fonoudióloga y con la sicóloga conductista en Santa Rosa. “Han pedido que los habiliten para abrir los consultorios pero no han tenido respuesta favorable todavía a esta demanda. En el caso nuestro se está complicando mucho”, confía.

“Nosotros tenemos espacio, patio, pero la rutina se hace monótona para ellos y significa todo un retraso para los chicos. Nos gustaría que puedan volver a atenderlos con un protocolo que se genere para que el nene ingrese solo, los familiares nos quedemos afuera, para usar barbijo, fraccionar los turnos, alguna alternativa para que puedan atender a este tipo de pacientes”, sugiere.

“Estamos en contacto con los profesionales que tiene el nene. Nos comunicamos. Pero es complicado porque no tienen autorización para atender a los pacientes ni individual ni grupalmente, porque muchas terapias se hacen en forma grupal”, explica.

“Estos nenes necesitan su tratamiento para regularizarlos, así los sacás de contexto. Ulises está con llanto todos los días y se empezó a pegar solo”, describe.

Montero recuerda que su hijo ese año empezaba salita de 5 en la escuela. “Tenía que hacerse una evaluación pero no la pudimos hacer. Si tiene que perder el jardín, quedará para el próximo año”, menciona.

Confiesa que la familia está al límite. “Él no da más. Más medicación no le quiero dar, porque toma un medicamento fuerte que hace que le baje los decibeles. Pero es desesperante”, finaliza.

“Nos juega mucho en contra”

Mercedes Fiorani es la mamá de Tobías, un niño de cinco años con autismo, que no habla. “Estaba haciendo su terapia en Buenos Aires, con fonoudióloga, sicóloga, dentista. Pero con todo esto no las está haciendo y los controles tampoco”, relata a El Diario.

“Trato de ponerle muchas actividades en mi casa, el año pasado empezó el jardín y eso le hizo muy bien, ahora empezó salita de 5. Estaba avanzando muchísimo. Pero ahora se atrasan, vuelven para atrás”, narra.

“Él antes no se dejaba tocar, era muy cerrado, no tenía comunicación, no podías ir a ningún lado con él. Empezó a ir al jardín y cambió, estaba más cariñoso, se comunicaba con señas y se hacía entender”, explica.

Fiorani vive sola con su hijo en una casa alquilada, sin patio. La cuarentena ni siquiera lo lleva a hacer los mandados o a la plaza, como hacía habitualmente, o se va el fin de semana con su padre, al que solo ve ahora por videollamada.

“De golpe y porrazo le cambiamos toda la rutina. Eso lo complica. Se pone mucho más nervioso. Lo sacás cinco minutos a la vereda y es como sacar un preso a la calle. Recupera el cien por cien de las energías”, revela.

El encierro provocó consecuencias negativas en Tobías. “Antes le gustaba que le leyera cuentos y jugar. Ahora me tapa la boca cuando le quiero leer uno. Es como que está siempre nervioso, llora, es complicado”, insiste.

“A él lo que lo calma es el celular, la tecnología. Pero tampoco lo puedo dejar todo el día porque es algo que le hace mal”, dice..

Fiorani habla por teléfono con los profesionales que lo atienden y también con la maestra jardinera, a menudo. “No me dejaron en banda”, reconoce.

Pero asegura que le “serviría mucho que abran los consultorios”. “Él está medicado pero no sé si le tengo que aumentar la dosis o no. Le sigo dando la misma pero está sin controles”, explica.

Finalmente, confía que el aislamiento también es perjudicial para el tratamiento de Tobías porque se refuerza el vínculo con ella, que es la persona con la que más se comunica, en lugar de abrirse a relacionarse con otros. “Me aconsejan que yo me aleje un poco, porque estoy dedicada las 24 horas a él. Pero esta cuarentena también juega en contra de eso”, completa.

“Hay que abrir para los casos más desregulados”

La terapista ocupacional, Jorgelina Ordoñez, confirma que los consultorios están cerrados, las terapias suspendidas y la posibilidad de hacerlas a través de internet “es muy compleja”.

En ese sentido, dice que “dentro de lo que es TEA (trastornos de espectro autista) hay diferentes particularidades, hay niños a los que podés contener, le podés dar una actividad vía wasap o cámara web porque no necesitás un acercamiento corporal del terapista, pero hay niños que necesitan una regulación general del contexto que tiene en cuenta muchas cosas que en un hogar no las tenés”.

En esos casos, “tampoco la familia está en condiciones de facilitarles la regulación al niño para que pueda quedarse sentado y escuchar”. “Hay otros que no pueden ni siquiera levantar la mirada para poderte escuchar. Ahí el trabajo es más corporal, tiene que ver con cuestiones del uno a uno, lo tenés que estar trayendo constantemente”, indica.

“Se hace muy difícil a las familias poder contenerlos y regularlos, porque lo que uno hace es organizarlos para que después tengan su rutina en la escuela, en la casa, de alguna manera tienen que tener una rutina más regulada y organizada”, explica.

De todos modos, la profesional admite que también es difícil habilitar los consultorios por un lado y por el otro mantener el distanciamiento recomendado ante la cuarentena porque “se necesita el contacto corporal, que es lo que nos dicen que no podemos tener para prevenir la enfermedad”.

“Lo hemos hablado con las otras terapistas, somos quince en la provincia, porque es complicado atender y también hay familias que están muy desbordadas”, revela.

Según Ordoñez, “no sería viable” reabrir un consultorio y evitar el contacto con los niños. “Necesitás todo tu rostro para poder llegar, la mirada, el habla, todo. Es imposible sentarte y poner un metro de distancia. ¿Cómo le rechazo un saludo o un abrazo si eso sería no continuar con una línea de tratamiento que venís siguiendo desde años?”, se pregunta.

Ante la situación excepcional que se atraviesa, Ordoñez recomienda a los familiares tener en cuenta que “se necesita un padre presente para contener porque no hay nada como un padre para manejar” el trastorno de un niño porque “como profesionales podemos dar un montón de sugerencias pero ellos están con él las 24 horas”.

Reconoce que ante la pandemia “el padre que sale a la calle vuelve preocupado por higienizarse y demás, no está relajado, y el mismo cambio en la rutina los niños lo registran y en estos casos aparecen conductas disruptivas”.

Ordoñez opina que las autoridades deberían autorizar la atención en los consultorios para los casos más severos. “El profesional tendrá que arriesgarse o lamentablemente tratar de seguir colaborando para darle herramientas a las familias”, apunta.

“No todo es negativo en esta cuarentena, hay un montón de familias que al estar las 24 horas con el niño han podido reconocer cosas que antes no veían y han podido resolverlo, contenerlo. Otros te dicen que están enloqueciendo, que no pueden más”, diferencia.

Las normativas dispuesta por el gobierno nacional hasta ahora tampoco autorizan la visita de los terapistas a domicilio. En las últimas excepciones a la cuarentena que se decidieron, sí se permitió el tratamiento domiciliario pero solo en los casos que ya estaban en marcha antes de la emergencia de la pandemia.

“Más allá de que se autorice o no, también va a estar en el profesional y en la familia la decisión de arriesgarse o no. Las familias muy desorganizadas, piden a gritos que se habiliten los consultorios. Las que tienen un poco más controlada la situación, pueden continuar así. Pero creo que la apertura para los niños más desregulados hay que hacerla, uno como profesional de la salud se tiene que arriesgar y estar a disposición del paciente”, completa.