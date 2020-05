La mamá de una joven se puso en contacto molesta con este diario para contar lo que le pasó la semana pasada por la noche. «Pasada las 23 horas, yo estaba trabajando y me llama mi hija que volaba de fiebre, tenía más de 39° y le dije que me esperara que ya iba a casa porque estaba trabajando», dijo. «Cuando llegué a mi casa constaté que tenía un cuadro febril muy alto, a lo cual no tenía en qué llevarla, y a esa hora pasada las 23 horas, no andan ni taxi, ni remís en Castex».

Vanina, la mamá de la joven habló; «me puse en contacto primero con el hospital para ver si me podían atender y me dijeron que sí, les dije que no tenía en qué ir y que como hacía, me dijeron que ellos no tenían la solución y que en todo caso me ponga en contacto con la policía para ver qué podía hacer«. «Llamo al 101, me atiende un agente y me pasa con el oficial Dupó, a lo cual le planteo la situación y me dice; ‘señora yo no tengo nada que ver, nosotros no podemos solucionarle ese problema, debe hablar con el hospital’, la mujer le respondió; «ya me dijeron desde el hospital que los llame a ustedes para ver qué puedo hacer», el oficial le dijo; «déjeme que llamo al hospital y veo cómo se lo puedo solucionar».

«Unos minutos más tarde llega la ambulancia a casa y pudimos llevar a mi hija al hospital, cuando llegamos nos recibió la doctora Bugnone que nos atendió por teléfono de muy mala manera, cuando fue a revisar a mi hija, Bugnone le dijo; ‘ a ver que tenes’, a lo cual yo le dije; «buenas noches, me parece, por una cuestión de educación debemos saludar», la doctora respondió; «ah sí buenas noches», dijo la madre de la joven.

«La revisaron, no sé mucho de medicina, pero le pusieron un aparatito en el dedo y le dijo; «ahhh…tenes las uñas pintadas, no sé si te voy a poder tomar», todo era un problema, todo era un drama, sostuvo.

¿La atendieron bien?

–Maso, la predisposición de la doctora Bugnone nunca fue la mejor, pero a mi hija le diagnosticaron faringitis, le pusieron dos inyecciones y cuando terminaron, le dije a la doctora si me podía llevar y me respondió; «la ambulancia no es un remís querida, es para servicios de urgencias». En ese momento se me cruzaron mil cosas por la cabeza, porque de verdad yo no estaba pidiendo que la ambulancia me lleve a pasear por Castex, solo era un caso de urgencia, mi hija tenía 39° de fiebre, a parte con esta cuarentena si la policía te encuentra en la calle, te demoran, te llevan a la comisaría y bueno se sabe lo que se pasa». «La doctora Bugnone, nos dejó hablando solas», declaró.

«Decidimos salir caminando con mi hija por Castex y con mucho miedo, porque si la policía te encuentra te detiene, bien sabemos que estábamos violando la cuarentena, te encuentran después de las seis y, o te secuestran la moto o te llevan detenido, a lo cual mi hija me dice; «mamá ahí viene un móvil, qué hacemos», no teníamos ningún certificado que comprobara que veníamos del hospital», afirmó la madre de la joven.

«Cuando íbamos caminando llame nuevamente a la comisaria y les dije que iba con mi hija que tenia 39° de fiebre y que la ambulancia no me había querido llevar devuelta a mi casa, el oficial me dijo; ‘y bueno querida, nosotros no estamos para solucionarte la vida a vos, tenes que solucionarlo vos'». «Me molestó mucho, yo no quiero que me solucionen la vida, solo quería que no me vayan a encontrar en la calle y me detuvieran con mi hija, enferma como estaba porque sabemos que estábamos violando la cuarentena porque eran pasada las 00 horas y no se podía andar, mi hija volaba de fiebre y volvimos caminando al barrio Calandri».

«No me molestaba para nada, si ellos hubiesen sido chiquitos, los cargaba como antes en la bici y los llevaba porque gracias a dios no espero nada de nadie, siempre me manejé y llevé a mis hijos hasta en bicicleta al hospital, de verdad que no creo nada de esto, siento, perdón por la expresión» dijo Vanina, la mamá de la joven, «sentimos que molestamos, nos hacen sentir que molestamos, en el hospital o en cualquier lado que vamos a pedir ayuda, esto es cualquier cosa», sostuvo.

¿Porqué cualquier cosa?

–Y sí, que otra te queda para pensar, si realmente te viven amachacando y diciendo que la policía pasa con los parlantes que nos quieren cuidar, ‘¿cuándo, adónde nos quieren cuidar?’ lo que quieren es solo lucrar y sacar dinero, porque yo no estaba pidiendo que me lleven a dar una vuelta, solo tenia a mi hija con fiebre y quería que me asistan. Aparte de eso nos remarcan que ante cualquier síntoma que tengamos o cuadro febriles altos, dolor de pecho anginas, dolores musculares, que por favor pidamos ayuda, yo la pedí, me asusté mucho por el momento, los síntomas de mi hija, eran lo que dicen en todos lados y si hubiese sido así, nos dejaron venir caminando como si nada fuera, primero violando la cuarentena y después que hubiese pasado si pasaba lo que todo el mundo sospecha y tiene miedo que pase acá en Castex. Estas cosas me molestan mucho, me indignan.

Vanina muy decepcionada ante la situación que vivió declaró; «lo de la policía con el mensaje de prevención me parece muy tonto, yo sé que la policía no está para resolver mis problemas, pero yo estaba recurriendo porque insisto, yo a esa hora no puedo estar en la calle, porque estaba violando la cuarentena. Cuando veníamos caminando, vimos una camioneta y ellos ni nos vieron, un boludeo terrible el de la policía. Lo que jode es que no pasa nada en la realidad, en la propaganda está todo bien pero cuando vos necesitas no hay, no funciona nada». «Es todo una mentira, nadie se preocupa, si conseguía un taxi, pero ‘¿que pasa si encontraban a un taxista con dos personas a bordo?‘, se lo iban a secuestrar o le iban hacer una multa, ‘¿de donde sacaba yo la plata para que él pudiera sacar el auto?’. «Volvemos siempre a lo mismo, lo único que importa es recaudo, busco guita como sea, en la práctica no hay nada que funcione, lamentablemente, y un tema tan difícil como la pandemia del coronavirus donde entiendo que todos debemos cuidarnos, pero acá en Castex no nos cuida nadie», sostuvo la madre de la joven, muy molesta con el hospital por la muy mala atención y también con la policía que no supieron responderle ante la situación.

«Para eso está salud, el hospital, para eso nos recomiendan tanto para que llamemos que nos van asistir las 24 horas, creo, ¿no?. Esa ayuda de salud del hospital de Castex nunca llegó, es una pena, la institución va de mal en peor», y volvió a remarcar, «no querían ni que me regalen, ni me lleven a pasear, solo quería recibir atención con mi hija, pero no importaba y volvíamos caminando como ella estaba, nadie nos resuelve nadie, ni nos cuida. ¿Para que quieren que llamemos a salud si no nos atienden?, finalizó Vanina.

