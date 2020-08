Es por eso, que la conductora de El Precio Justo decidió publica un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram y le pidió disculpas a su amiga por no poder sobrellevar el duelo con mayor entereza. «Listo, se terminó, te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa. A partir de este momento te recordaré con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y muchas travesuras…», comenzó diciendo la humorista.

Y continuó: «Así éramos, unidas, cómplices, soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo. Voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí. En definitiva, éramos un reflejo la una de la otra. Te quiero», dijo Lizy acompañando el mensaje con una foto de ambas.

Por otro lado, esta noche, junto a Marley en su programa de Telefe, Por el mundo, le van a realizar un homenaje a su querida amiga. Horas atrás, Tagliani había protagonizado un fuerte cruce con un seguidor en Twitter por haber tomado esta decisión y es por eso que la actriz no lo pasó por alto y dio una contundente respuesta.

«Que le den un porcentaje a la madre de la publicidad que van a ganar el domingo, sería el broche de oro», puso el seguidor. a lo que Lizy contestó: «La mamá está bien acompañada con todo lo que necesita, por mí y por sus hijas. No necesita de nada más que del respeto… cosa que podrías practicar para cuando te toque pasar por algún dolor. No salir corriendo a sacar provecho».