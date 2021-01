Las declaraciones, investigaciones y pruebas generan dudas en un caso que ha destruido una familia completamente en la parte moral, familiar, social y económica.

En dialogo con Carlos Cabrera (Padre) relató la situación que se está viviendo actualmente.

“Estamos muy mal, mi hijo lleva más de 30 días preso con la situación, está igual desde que comenzamos, estamos muy desfavorecidos en el poder, por la parte judicial, fiscales y abogados están manejando la causa a gusto de ellos como quieren» expresó Carlos.

«No puede ser que todos los testigos declararon a favor de mi hijo y todavía esté preso. Esta chica tuvo relaciones sexuales con mi hijo desde hace 2 años, (ocasionalmente, siempre han tenido a escondidas), porque ella siempre ha tenido novio, o porque no quiere que se entere la familia, (Junior) conoce el departamento de La Plata, hace dos años que estuvo ahí, El conoce la quinta de los padres, se ha quedado a dormir en la quinta de ellos».

«Junior conoce la casa de la madre y de los padres, esto te lo estoy diciendo con testigos y elementos probatorios. Tanto la familia de ellos como la nuestra están pasando instancias muy complicadas pero no se puede sostener más esto».

Yo creo que tienen tanto poder que hicieron que la jueza que le había dictado prisión domiciliaria a mi hijo se tomara unos días para poder sacarle la domiciliaria a mi hijo.

«Realmente es un abuso, una burla, no hay justicia, porque si se ponen a leer un poquito nomas… las declaraciones de cada uno de los chicos, la declaración de mi hijo que fue espontánea y nombro a todos los testigos» contó el dolido padre.

«La chica declaró en cámara gesell totalmente protegida y declaró después de todos. Esperó a ver las declaraciones de mi hijo y los testigos donde ninguno dice nada distinto a lo que haya dicho mi hijo, y luego declaró en base a eso, todas esas ventajas no se pueden dar» expresó.

Treinta y pico de días le dieron a mi hijo, le tienen que dar la libertad automática y que se siga investigando por la verdad. Pero que no sigan abusando del poder

Nosotros estábamos en las escalinatas y el padre entro al lugar donde estaba declarando como si fuera su casa… la mama se cansó de decirnos cosas. (Nosotros pusimos un cartel diciendo «Emiliana Casal por favor conta la verdad» y dijeron que estaba mal hecho… ahora ellos pusieron un cartel que dice “Carlos Cabrera violador« y lo repartieron por todos los medios, eso está bien? Enfatizó Carlos Cabrera Padre.

Sobre las pericias: Carlos (padre) respondió:

“todas las pericias las tenemos en papel plasmado, nuestros abogados que la mayoría trabajan gran parte de onda, el Dr. De La Vega, el abogado nuevo, la perito psicóloga también, creen mucho y dicen que es insostenible, aseguran que todo esto es una mentira y que es una verdadera burla a la justicia».

«Es muy importante saber que en la cama NO estaban ellos dos solos… sino que a la par estaba durmiendo la hermana, que si la chica hubiese no querido… Hubiesen sido dos segundos, no hubo un rasguño, un apretón, ella dice que ‘no estaba consiente por efectos del alcohol para haber definido esta situación'».

“No le creo, varones o mujeres, tenemos que analizar a una persona para saber si esta consiente antes de concretar algo? Y más siendo personas que se han encontrado siempre? esta chica vino de La Plata a la mañana, después salió con amigos y a la 1AM se contacta con Carlitos (junior), cuando se podría haber vuelto a la casa, pero no… a las cinco de la mañana se va el grupo de las otras chicas y ellas se siguen quedando».

«La hermana se acuesta a dormir a las 5:00 de la mañana en la cama de mi hijo frazada de por medio. Hay muchos chicos que se han contactado con nosotros para apoyarnos».

Cada día creo más en mi hijo, es una mentira que la siguen sosteniendo los fiscales y los jueces.

Yo hablo como persona con sentido común. Y las cosas que te pasan (las tristezas, sufrimiento, diferencias y discusiones entre familia) las entenderé cuando le pase a otro. Realmente es la primera vez que paso por una cosa como esta.

«Me gustaría que los fiscales y los jueces se den cuenta primero que la víctima no es la víctima, la víctima es la persona que esta presa».

«Midan los parámetros de lo que está sufriendo mi hijo por ser inocente y estar preso. Sepan lo que estamos sufriendo nosotros cuando está preso y no hay ni una prueba para que esto se siga sosteniendo».

«Se hizo una cámara gesell y ella se contradijo un montón de veces. Primero dijo que no recuerda, después dice que dijo que no. Ella dice que no lo conocía, después que lo conocía por la hermana porque era amigo del novio de la hermana y después reconoce que estuvo en La Plata con ella. Todas esas mentiras no les hacen dudar al menos menos un poquito? por favor».

«Hay una persona viene incurriendo en mentiras y hay un beneficio de duda, en el cual mi hijo tiene que estar libre. Esto no se puede mantener, esto sigue porque son ellos, por el alto poder que tiene la mujer (que está bien, la mujer este protegida y cuidada) pero no cuando está mintiendo».

«Yo sé que han pasado muchísimas cosas terribles hacia la mujer pero en este caso hay una que está usando esto para bienestar propio y eso nos pone terriblemente mal».

«Noches que no dormimos, estamos enloquecidos. Están haciendo con nosotros lo que ellos quieren. La primera jueza le creyó porque mi hijo declaro espontáneamente como fueron los hechos naturalmente. Estos otros se manejan por libreto, no leen nada.”

“El (junior) tiene ganas de hablar con la chica y preguntarle qué fue lo que le paso. Nosotros sabemos que ella vino de La Plata y rompió el protocolo, otra opción creo que a las 8 de la mañana cuando llego a la casa tuvo una recriminación tremenda».

«Después de las cinco de la mañana, más liberada, empieza a subir historias en instagam donde el novio (desde la plata) las ve y también le recrimina». «te fuiste hoy a la mañana desde La Plata para llegar a Santa Rosa porque querías estar con la familia y ya son las 5 de la mañana y todavía estas de joda”.

«¿Por qué no se fueron a las 5 de la mañana con los otros chicos y chicas? ¿Por qué se quedaron?». «El Novio de la hermana de Emiliana, Julián, terminó siendo novio de mi hija y se terminaron peleando muy mal entre ellas. Puede haber sido una venganza también”. Relato Carlos Cabrera».

Cabrera añadió un detalle:

“Ella declaro públicamente en los medios y no lloro nunca, y en cámara gesell se la paso llorando que no podía responder por la situación que tenía. Esto es totalmente mediático no es creíble y después estamos esperando la apertura del teléfono que es el 22″.

«(Junior) está totalmente amargado, complicado, se le arruino todo a él y a nosotros también, porque esto salga bien o salga mal no hay forma de poder acomodarlo».

«Todos los abogados que miraron la causa no lo pueden creer dicen que esto es insostenible. Mi hijo reconoció haber tenido sexo con esta chica en un común acuerdo. No hay nada por lo que puedan juzgar a mi hijo». «Él tiene que estar libre, hay muchas injusticias, ninguna prueba y no piensan lo que está sufriendo mi hijo y nosotros como familia».

Estas fueron las declaraciones de Carlos Cabrera (padre).

Fuente: Noticias Digitales LP