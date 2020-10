Contó y explicó su enojo en el canal de noticias LN+ para con el ex Presidente. “A mí nunca me permitieron con una formación enorme ser presidente de los argentinos; ni el periodismo ni la gente. A él se lo permitieron y nosotros acompañamos y cumplimos mandato porque paramos dos golpes”, declaró.

Por otro lado, sobre el actual presidente Alberto Fernández, Carrió opinó: “Todos lo tenemos que ayudar porque lo han vaciado de poder; el golpe ya está hecho a la autoridad de Alberto Fernández”.

¿Vuelve Carrió a ocupar una banca? “Yo no tengo salud, pero si tuviera que entregar la salud para que cambie el país, la entregaría”, contestó cuando le consultaron sobre una eventual candidatura suya en 2021.

Sobre la actualidad argentina, Lilita dijo: “La situación económica es terrible. Guzmán no está negociando con el Fondo. Eso supone que no le van a pagar o que es tan lento como lenta fue la reestructuración de la deuda privada. La reestructuración de la confianza se debe hacer en poco tiempo. Ya nadie cree en nada en la Argentina. No es una cuestión de Estado”. Y cerró: “No estamos en la etapa Chávez de Venezuela, que tenía legitimidad, había ganado una elección. Estamos en la etapa Maduro: no hay precios. Acabo de ir a una farmacia y están todos los faltantes y esto se va a agravar”.