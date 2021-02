El gobierno nacional habilitó al Congreso debatir en las sesiones extraordinarias la modificación del calendario electoral de este año. El ítem «Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021» agregado a la agenda de las sesiones, tiene como objetivo suspender por única vez las elecciones primarias legislativas.

Asimismo, el titular pampeano señaló que se debería «analizar las PASO como herramienta, como herramienta no es mala, lo discuto mucho con los chicos de juventud. El tema es el costo que tiene, hay quienes dicen que el costo no importa, que tiende a mejorar el sistema democrático, porque evita la estructura. Porque no puedo ser candidato sin una estructura propia».

Situación sanitaria.

A su vez, Pechín en relación a la iniciativa de la modificación electoral, apuntó que «sin duda hoy se da de vuelta la misma discusión en el tapete, eliminamos las PASO o no las eliminamos». En ese sentido subrayó «creo que probablemente por fruto de la pandemia se eliminen las pasos, es decir, la situación sanitaria que teníamos y la que vamos a tener de acá a cuatro meses no va a ser mejor que esta pese a la vacunación, no va a tener un porcentaje importante de la población vacunada», y agregó «por lo cual, probablemente esta vez haya razones externas a la propia política, creo que es para tener en cuenta».

Postura.

Además, con respecto a la modificación electoral impulsada por gobernadores oficialistas que divide a sectores del Frente de Todos como la oposición, Pechín remarcó que «desconoce» la postura del radicalismo. «Creo que el radicalismo va a escuchar la opinión de (Mario) Negri y él quiere que las PASO sigan, no se cuánto influirá la pandemia en la decisión de Negri. Por lo que había escuchado, hace unos años no la quería, y ahora dice que sí tiene que estar», afirmó. Consultado por si lo representa como presidente del bloque, Pechín dijo: «Negri es el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio y uno puede tener sus diferencias profundas en el marco del respeto, pero es una persona honesta, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener».

Por último, en relación a la vacunación afirmó: «yo me voy a vacunar». Y completó: «tenemos que confiar en la ciencia, no podemos estar en que con la Anmat todo está mal. Tenemos que entender que la vacuna rusa tiene todos los controles necesarios para controlar la pandemia».

Fuente:La Arena