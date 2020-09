Alberto Fernández participó de un Zoom militante del Partido Justicialista al que denominaron «Frentetodismo al palo» con referentes del peronismo. «Después de la pandemia vamos a hacer un banderazo«, arengó. El Presidente estuvo acompañado de su Secretario General, Julio Vitobello, y el diputado Eduardo Valdés. Del otro lado participaron 28 intendentes de la Provincia de Buenos Aires.

El mandatario «se sacó el traje de Presidente por un rato y se relajó para hablar con los compañeros», contó a El Destape uno de los participantes del Zoom de ayer que arrancó a las 18 horas. La reunión fue planeada el sábado, donde hubo otro encuentro de la militancia peronista a través de la modalidad virtual y Alberto Fernández ese día confirmó que participaría en la próxima.

Alberto cerró el encuentro: dio un encendido discurso donde arengó al peronismo de cara al 2021 y al futuro y le tiró una chicana a Mauricio Macri y a sus seguidores. «No veo la hora de que la pandemia se termine. Ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, de los argentinos de bien, de los argentinos que queremos al argentino de al lado, de los argentinos que no queremos muertes, de los argentinos que no dudamos de que somos libres, de los argentinos que trabajamos por que seamos más libres sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día y no nos fuimos a Suiza. Ese día vamos a hacer el banderazo. no lo duden compañeros. Y les pido que no aflojemos».

Del encuentro participó el presidente del PJ, José Luis Gioja, cuyo nombre fue clave en una parte del discurso de Alberto, quien destacó la figura del exgobernador de San Juan y afirmó: «Para construir este Frente de Todos el ‘Flaco’ tuvo mucho que ver buscando la unidad de los compañeros».

También fueron parte del Zoom el senador Jorge Taiana, la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario y el diputado provincial Julio Pereyra. La lista de intendentes, a la que accedió El Destape, se completó con: Juan José Mussi (Berazategui), Germán Lago (Alberti), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Marini (Benito Juárez), Fabián Cagliardi (Berisso), Stella Maris Clérici (Cañada de Gómez), Marisa Fassi (Cañuelas), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gastón Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Mauro García (General Rodríguez), Mario Ishii (José C. Paz), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno)Santiago Maggiotti (Navarro), Blanca Cantero (Presidente Perón), Hernán Yzurieta (Punta Indio), Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gustavo Cocconi (Tapalque), Julio Zamora (Tigre) y Julio Barrera (Villa Gesell). Quien iba dando la palabra en la reunión fue Julio Rodríguez, militante de Almirante Brown que hizo de puente entre Mussi y quienes se sumaron de diferentes intendencias.

Fernández hizo énfasis en su relación con Cristina Kirchner. «Alberto dijo que no pretende construir el albertismo, sino que esto es frentetodismo al palo», contó a El Destape Eduardo Valdés, que estuvo junto al mandatario en el plenario. Y agregó: «Lo que intentó decir es que los que quieren formar el albertismo es porque la quieren correr a Cristina». El Presidente fue claro: «Nos quieren hacer pelear con Cristina», repitió en el Zoom.

Los afiches de la reunión de Alberto

El peronismo difundió una serie de flyers sobre el encuentro al que denominaron «Frentetodismo al palo». Tres imágenes que muestran juntos en la unidad a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.

Un mensaje para adentro del peronismo y para afuera. Uno de los participantes del Zoom le dijo en off a El Destape, con ironía y contundencia: «Hay algunos que hace años quieren armar el ‘Frentetodismo sin Cristina’ y eso no va a pasar».