Durante la conferencia de prensa, llevada a cabo este viernes al mediodía en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Mario Kohan, pidió sobre todo responsabilidad social para evitar el crecimiento de contagios y, de esta forma, la posible falta de camas sobre todo en Santa Rosa y General Pico.

Kohan dijo que «sin los centros modulares hoy estaríamos en un aprieto difícil de solucionar en Santa Rosa: pero hoy no pasa, el problema no son las camas aun, sino el equipo de salud y por eso pido encarecidamente a la sociedad que nos ayude, porque si siguen creciendo los casos no alcanzará el numero de camas».

Afirmó que en Santa Rosa la situación de ocupación de camas es un poco más complicada que en General Pico aunque la situación es buena y se puede extender aunque no se conoce el «límite».

Síntomas

Kohan pidió sobre todo responsabilidad social con las medidas de distanciamiento social y se refirió a la importancia de informar ante cualquier síntoma.

«Al equipo de salud le pedimos la máxima sensibilidad diagnóstica, ante el menor síntoma, como mareos, adormecimiento del cuerpo, hasta diarrea o vómitos concurrir de manera inmediata, o llamar por teléfono al equipo de salud», dijo.

Y reiteró: «Los contactos de contactos pasan a ser estrechos cuando el estrecho pasó a ser positivo por lo que deberá cumplir los 14 días de aislamiento. El que quedó siendo contacto de contacto al octavo día podrá volver a su actividad laboral minimizando su actividad social pero con la aplicación activa».

Fuente: La Arena