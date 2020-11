El subsecretario de Salud de La Pampa Gustavo Vera salió al cruce de algunas expresiones que piden una apertura plena de la provincia de La Pampa con el resto de los distritos del país. En una charla con el programa La Campana, en Radio Noticias 99.5, hizo hincapié en que la pandemia de coronavirus está lejos de terminar, incluso con la vacuna, que dijo esperar ansioso para iniciar una amplia campaña de vacunación en la provincia.

«Lamentablemente hay un grupo en el mundo que ha politizado este tema, al que no hay que politizar, porque es muy difícil, muy duro, y ha cambiado al mundo, y tampoco va a terminar con la vacuna», afirmó. «Hoy tenemos mil pacientes de coronavirus en distintos dispositivos, algunos en hoteles, ochenta internados, más de 15 con respiradores artificiales, entre Santa Rosa y General Pico», describió.

«Miedo»

«En mis 30 años de médico, 20 de hijo de un médico rural y seis años de estudiante de medicina, es la primera vez que veo que el equipo de salud tiene miedo de verdad, porque se enferma y se muere. Ya tenemos el primer agente de salud muerto que es el doctor Savioli (Julio Daniel), un cardiólogo de primera, tenemos un enfermero muy grave y más de doscientas personas de salud enfermas», dijo.

-Desde el bloque del radicalismo dicen que ya el virus entró a La Pampa y que es momento de flexibilizar un poco y confiar en que la gente se va a cuidar a sí misma.

-No vamos a politizar esto. Siempre dijimos que el virus iba a llegar a La Pampa, eso no es nuevo. Lo que hay que evitar es la circulación, hay que fomentar el distanciamiento, los cuidados… No podemos ir a un rebrote como Europa. Hoy estamos con 70 ú 80 pacientes diarios. Eso tensiona mucho al sistema de salud.

-De cada 100 pacientes contagiados, ¿Cuántos van a internación y cuántos a terapia intensiva?

-Hoy tenemos una letalidad del 2,5% en el mundo. De los cuatro mil tendríamos que tener 2,5% de fallecidos, pero tenemos 1,1 por ciento. De cada cien, ochenta son leves, quince son moderados y cinco son graves. Esa es la realidad, por eso no tiene ningún rédito politizar esto y mucho menos hay que pensar que la pandemia terminó. Estamos ansiosos esperando la vacuna, para hacer una fuerte campaña de vacunación. Este verano recomendamos que todas las reuniones que se hagan sean afuera, porque la posibilidad de contagio afuera es 20 veces menor que adentro. Es mentira que la provincia ha estado cerrada, pero también es verdad que el mundo cambió. ¿Qué quieren que inventemos? ¿Que el virus no existe en La Pampa?

-Acá lo que se pide es no hacer el período de cuarentena, los catorce días, al ingresar desde fuera de la provincia.

-Bueno. Todo va cambiando, hay lugares a los que hemos abierto. Y depende de los lugares. Ayer abrimos Huinca Renancó que estaba cerrado. Pero es verdad que el virus nos sacó la libertad. No es novedad. Pero el virus no terminó, no se puede mentirle a la gente. En La Pampa se han flexibilizado muchas cosas, pero con coherencia, con paciencia… El 90% de la actividad económica está funcionando. Mi hija no puede venir a verme hace ocho meses. Pero hay que estar molestos con el virus. Han ocurrido tragedias donde por fiestas de gente joven, murieron el padre y el abuelo de algunos de los participantes de esas reuniones.

-Se propone que se permita ingresar con la constancia de un test PCR.

-El hisopado es una medida que a nivel nacional nunca se recomendó. Si hay que hacer una flexibilización, nosotros preferimos una trazabilidad. Aunque lo ideal es la cuarentena, guste o no guste. El PCR es una foto. Hoy se lo expliqué al senador Marino. Hacer una PCR a alguien que no tiene síntomas no tiene valor, porque da negativo, pero mañana se junta con un positivo y se contagió. De qué sirvió la PCR. Yo no sé a quién más quiere que le hagamos PCR Marino, a las vacas de él. No sé. Estamos haciendo lo que dice la ciencia. Ahora estamos con la modalidad del antígeno rápido, de segunda generación, que está andando fabuloso, que permite tener el resultado en 15 minutos. Hicimos 20 mil PCR en la provincia, imagínese si se ha invertido. Cinco mil pesos lo cobran en Bahía Blanca.

-Ahora que llega el calor, en las oficinas es habitual el uso del aire acondicionado, ¿Qué cuidados hay que tener?

-El aire acondicionado es peligrosísimo. Aumenta poderosamente el contagio. Estamos diciendo que esto cambió el mundo. Hoy me preguntaban por las fiestas de Año Nuevo y Navidad: afuera, por favor, hagamos las reuniones afuera. La diferencia es de 20 a 1. Hemos recomendado a todos los municipios que saquen las confiterías, los bares, todo afuera, aunque tengan que cortar la calle. El mundo lo ha hecho así.

Fuente: La Arena