El Sindicato de Prensa de La Pampa Zona Sur le reclamó por nota al diario La Arena el pago de parte de los salarios de los trabajadores de la empresa. El gremio sostuvo «no tienen justificativo ni explicación» por los incumplimientos.

La nota fue enviada a Sonia Santesteban, presidenta del directorio de La Arena S.A., propietaria del diario La Arena y de Radio Noticias.

El escrito fue firmado por el secretario general, Milton Fernández, y el secretario gremial, Gustavo Laurnagaray, quienes pidieron «información sobre las gestiones realizadas por la empresa para el pago parcial de los salarios a través de Anses que al día de la fecha no se hizo efectiva, provocando un enorme perjuicio a las trabajadoras y los trabajadores del diario».

«La falta de pago del 50% del salario fuera de los plazos legales no ha tenido hasta ahora una explicación para brindarle al personal del diario. En algunos casos, el pago no superó los 16.875 pesos, la cifra que marca el salario mínimo vital y móvil. Esto determina que a pocos días de ese cobro, después de pagar las cuentas y afrontar la excepcionalidad de la pandemia que atravesamos (con más gastos en algunos rubros),debemos informar que algunos compañeros y algunas compañeras no disponen de dinero», afirmó el Sipren.

«Desde este gremio se realizaron gestiones y consultas, acompañando una definición favorable para todas las partes. Hemos sido contemplativos con las circunstancias, pero a esta altura la afectación y el perjuicio al que han sido sometidos trabajadores y trabajadoras no tienen justificativo ni explicación», señaló.

«Por estas razones y ante la gravedad dela situación, el Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur se declaró en alerta y movilización por el retraso salarial del personal de La Arena S.A, reclamando que se realicen las gestiones necesarias para proceder al pago del salario completo de trabajadoras y trabajadores», dijo.

Según el Sipren, este mismo martes desde el directorio de La Arena S.A se informó al personal que, luego de reiterados reclamos realizados a las autoridades de la Anses por la omisión del depósito del 50% del salario, recibieron en el día de ayer una comunicación de la AFIP donde se les notifica que este miércoles estarán solucionados los inconvenientes administrativos que impidieron que en una importante cantidad de empresas los trabajadores y trabajadoras no recibieran el pago del salario complementario el pasado 7 de mayo.

«A través del Departamento Personal, la empresa puso a disposición anticipos de sueldo. Desde el SiPren Zona Sur ratificamos la declaración de alerta y movilización ante la situación en La Arena S.A, la única empresa de la provincia que no cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones salariales, hasta tanto cada compañero y cada compañera de la empresa tenga depositado su sueldo completo. Sabemos que no es el único caso en el país, y pedimos una urgente solución de la situación por parte de los organismos del Estado responsables porque los sueldos de los trabajadores no pueden esperar», concluyó en el escrito.

Fuente: Diario Textual