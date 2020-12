El senador pampeano Juan Carlos Marino rechazó la ley que propicia el cobro de un gravamen por única vez a las grandes fortunas del país. El legislador dijo que la iniciativa “va a destruir puestos de trabajo”.

El Senado de la Nación dio tratamiento este viernes al proyecto denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” que contaba ya con la media sanción de la Cámara de Diputados. Durante la sesión, el senador por La Pampa Juan Carlos Marino se refirió a la iniciativa y argumentó su posición contraria.

“Aunque se le ponga un nombre pomposo, este gravamen no va a ayudar a morigerar absolutamente nada: espantará inversiones, esas que tanto necesitamos los argentinos, y desalentará cualquier intento de inversión. Se está creando un impuesto de dudosa constitucionalidad que de solidario no tiene nada, y que le pega a las pymes agroindustriales, fabriles, industriales y de servicios. Justamente sectores fundamentales para el mantenimiento y la generación de empleo”, argumentó Marino.

Se estima que el proyecto recaude unos $350 mil millones que, si bien tendrá finalidades y porcentajes establecidos por la ley, no será coparticipado, es decir que no se distribuirá entre las provincias, se quejó el senador de la UCR.

El dirigente pampeano afirmó que “este proyecto le da la espalda al federalismo y le pega también al campo, al gravar los inmuebles rurales sin establecer un mínimo no imponible que quede exento. Incluso, y aunque suene ridículo, llega a gravar a viviendas de uso familiar. Los impuestos al patrimonio van en contra del ahorro, la inversión, la productividad y la generación de empleo genuino”.

Una de las mayores críticas al proyecto en cuestión se centró en la multiplicidad y superposición de impuestos.

Marino aseguró en relación a esto que “según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal en la Argentina conviven 165 impuestos en total: 41 de índole nacional, 27 provinciales y 97 municipales. Somos el país con la mayor cantidad de cargas impositivas y con la mayor presión tributaria del mundo”, aseveró.

“A esta situación -añadió- debemos sumarle que ya existe un impuesto que grava al patrimonio, que se han intentado expropiar empresas, que se han tomado tierras privadas, que se han ido empresas del País y que se han creado y aumentado impuestos. Todas estas, claramente, son malas señales para los inversores que buscamos atraer”.

Para finalizar, el senador radical indicó que “gravando a los sectores que necesitamos para poner el país en marcha, desalentamos las inversiones y destruimos el empleo, todo lo contrario a lo que hoy el país necesita. Estoy convencido de que no hay mejor justicia social que la creación de empleo. En ese sentido, no puedo mas que coincidir con lo que dijera ayer el Presidente de la Nación, Alberto Fernández: “la pobreza no se combate con planes sociales, se lo hace con la creación de empleo genuino”. Es un buen momento para empezar a aplicar lo que enunciamos. Hoy, lamentablemente, se está legislando en sentido contrario”.