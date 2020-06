La denuncia que inició el viernes 5 de junio la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, se ampliará con la presentación de los papeles encontrados en una de las cajas fuertes de las oficinas de la agencia. Se trata de material encontrado sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios, dirigentes y personalidades de la sociedad civil. Entre ellos hay un pampeano: Daniel Lovera, senador nacional e integrante de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

Estos nombres, publicó el diario Perfil, surgen del seguimiento realizado a partir de las acreditaciones a dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país: la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018. Quiénes son los que figuran entre las pruebas en la que se denuncia al expresidente, Mauricio Macri; al exdirector de la AFI, Gustavo Arribas; y a su segunda, Silvia Majdalani, por “producción de inteligencia ilegal”

Lovera y otros dirigentes fueron espiados por su participación en la Organización Mundial de Comercio en 2017. En este caso, se llegó a recolectar información sobre los familiares, pasaporte, teléfonos, cuentas bancarias, participaciones societarias, propiedades, vehículos, fotos de redes sociales y hasta si contaban con empleadas domésticas.

Según publicó Página/12, en la denuncia, Caamaño hizo el trazado de lo ocurrido. Primero, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich elaboró un documento interno «confidencial» donde estableció los lineamientos que debían ser tenidos en cuenta para el otorgamiento de las acreditaciones a periodistas para estos eventos. El macrismo buscó colocar a estas dos cumbres internacionales en Buenos Aires en el vértice de su estrategia para mostrar al país de nuevo inserto en el mundo del que supuestamente lo había sacado el kirchnerismo. Por eso, el extremo cuidado para que no ocurriera ningún incidente que pudiera empañar estos eventos. De hecho, para la Cumbre de la OMC se prohibió el ingreso de un activista noruego y de una periodista británica, por los que luego el Gobierno tuvo que pedir disculpas y revisar su decisión. Entre los papeles que presentará Caamaño hay una carta del ex canciller Jorge Faurie dirigida al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, con un pedido sobre un caso.

En la lógica de extremar los cuidados de Macri y Bullrich, la tarea administrativa de revisar un pedido de acreditación para saber si los datos presentados eran ciertos quedó en manos de agentes de inteligencia, que se dedicaron a analizar la orientación ideológica de cada solicitante calificando verde, amarillo o rojo, según su particular criterio. Hay algunas características generales tal vez no tan objetables como cuando le colocan rojo a solicitantes de un medio que aseguran ya no existe más –es el caso de quienes lo hacían por la agencia DPA en español– o amarillo a medios que evalúan «no masivos», a los que aconsejan no acreditar. Lo más llamativo es cuando hacen una observación sobre la participación de los periodistas en las redes, con un lenguaje que recuerda al de los servicios durante la dictadura.

Algunas fichas

Aquí se detallan algunas de las frases de estas fichas, a las que Página/12 tuvo acceso. Las autoridades de la AFI le entregarán un copia a cada periodista que fue investigado.

* Marina Gilbert Aizen: de la periodista de Clarín que firma sus notas como Marina Aizen, advierte que es «hija del periodista Isidoro Gilbert (1931-2018), corresponsal de la agencia TASS, órgano oficial de la ex URSS y miembro del Partido Comunista».

* Sebastián Hadida: del periodista de la agencia NA dice que «muestra su afinidad hacia el peronismo y, entre las fotos que su configuración de privacidad permite observar, hay una con Estela de Carlotto».

* Ignacio Petunchi: del fotógrafo de Ambito Financiero sostiene que «comparte permanentemente posteos en contra del gobierno. Fue uno de los periodistas que recibieron balazos de goma durante los incidentes registrados en las afueras del Congreso durante la votación por la reforma previsional».

* Dolores «Lola» Cardoner: a la periodista de Canal 9 la apuntan porque «fue una de las más de 400 periodistas y comunicadoras que firmaron la carta pública por el #AbortoLegalYa».

* Gastón Reyes: sobre el camarógrafo de Canal 9 subraya que «en febrero de 2010 fue detenido cuando se encontraba cubriendo un episodio en Av. Las Heras y Coronel Díaz, donde aterrizó un helicóptero de la policía para llevar a un efectivo herido al Hospital Churruca. Según su versión, un policía sin identificación comenzó a agredirlo e intentar interrumpir su trabajo a pesar de la ausencia de un vallado perimetral».

* Nicolás Stulberg: del fotógrafo de Infobae recuerda que «es el autor de la foto del supuesto policía infiltrado en incidentes que Leopoldo Moreau mostró en el debate del Congreso por el presupuesto».

* Estefanía Pozzo: de la periodista por entonces en El Cronista subraya que «es una activa feminista».

* Adrián Escandar: sobre el también fotógrafo de Infobae advierte «Postura Política Crítica. Comparte publicaciones de los trabajadores de Télam, Evo Morales y varios diputados y periodistas afines al kirchnerismo. En Facebook se pronunció en contra de Bolsonaro y pidio la liberación de Lula».

En general, se repiten las alertas sobre posiciones feministas, apoyo a la actividad gremial y sobre camarógrafos y fotógrafos que fueron víctimas de violencia policial haciendo alguna cobertura. Hay observaciones curiosas. De Marcelo Silvestro, de Perfil, sostiene que «podemos inferir que es kirchnerista». Sobre Fernando Rodríguez, de La Nación, aclara que «es miembro de la Red Argentina para el Desarme». Acerca de Fabio Soria, de La Nación, aporta que «también es chef». De Maximiliano Luna, de Infobae, comenta que «en 2017 una foto suya de la gira de Iron Maiden formó parte de la muestra anual de Argra».

Por otro lado, están quienes según los agentes de la AFI son afines al macrismo o antikirchneristas, que, invariablemente, reciben un verde aprobatorio:

* Marcelo Longobardi: del conductor que pedía su acreditación por CNN en Español afirma que «manifiesta una postura cercana al oficialismo».

* Claudio Jacquelin: respecto al editor de La Nación subrayan que «se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio ‘me gusta’ es a la de Laura Alonso».

* Román Lejtman: acerca del periodista, en ese entonces en Radio Nacional, comentan que “maneja una linea de pensamiento muy alineada con la del gobierno. Es muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”.