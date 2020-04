El secretario general de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Gustavo Montenegro, calculó que no va a ser posible que el mes que viene los clubes paguen los sueldos normalmente.

Con los clubes paralizados, el bolsillo de empleados y empleadas ya empezó a sentir los coletazos derivados de la crisis del coronavirus. Lo mismo ocurre en las entidades civiles, según la descripción que hace Gustavo Montenegro como secretario general del gremio que agrupa al sector, UTEDYC.

El sindicato tiene unos 2.500 afiliados, según precisó, y se esperan serias complicaciones para el cobro de los salarios de los meses venideros.

Montenegro contó que «desde el 20 de marzo a la fecha tenemos compañeros con jornadas reducidas y otros que directamente no trabajan. La situación económica es complicada», aseveró.

«Estamos haciendo un planteo, el acuerdo paritario que fue de un 20% a principios de año lo estamos reviendo, estamos reviendo también si hacemos un protocolo de acuerdo a lo que se está dando y viendo otra posibilidad de todo lo que es cargas sociales. Esperamos los subsidios que el gobierno provincial anunció para los clubes», enumeró como posibles paliativos.

El sindicalista reflexionó: «la verdad es que los clubes, al no tener actividad, no tienen ingresos. El mes de abril va a ser complicado y mayo mucho más, y lo que se ve es que esto va para largo. Por lo que vemos, recién las actividades van a empezar en agosto», anticipó.

El dirigente explicó que «en todas las entidades se han podido pagar los sueldos, no quiere decir que en el mes de abril se pueda llegar a concretar eso, porque ya lo estamos viendo difícil, estamos viendo difícil el tema de las cargas sociales también, así que va a ser complicado. No tienen ningún aporte, no todos tienen débito automático como para que lo puedan llegar a generar por medio del asociado», agregó.

Montenegro también marcó diferencias: «Hablamos con AFA pero la realidad de los clubes pampeanos es muy distinta a la de los clubes de Capital, ellos pueden generar ingresos por otros lados. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno provincial genere un aporte. No sé si llegará a la totalidad, pero es algo que va a beneficiar a los clubes y es un muy buena iniciativa del gobierno», admitió.

UTEDYC tiene a nivel provincial alrededor de 2500 afiliados. «Es una cantidad importante», juzgó el secretario general. «Por suerte -dijo- tenemos todo sistematizado. El gremio ha avanzado mucho en eso, entonces el afiliado tiene la posibilidad de hacer todo online, eso también es importante para que hoy no nos agarre sin medios. La obra social por ejemplo tiene un sistema directo con tarjeta, sin necesidad de venir a la sede. Por suerte tenemos una muy buena obra social a nivel nacional», completó.

