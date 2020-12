El Safari comienza a cerrar el año de la mejor manera. Después de un año atípico en todos los aspectos, no solo en lo deportivo, las actividades comienzan a darle final a este 2020 y anhelando un mejor 2021. Este es el caso del Safari Pampeano, categoría que pudo volver a las pistas recién el último domingo de noviembre con pruebas libres, sin competencias durante todo el año, pero incorporando un nuevo circuito de cara a lo que viene como lo es el de Carro Quemado.

El pasado 29 de noviembre la categoría rugió por primera vez en el flamante circuito con la participación de 12 autos. Los ensayos comenzaron a la mañana y se extendieron hasta la tarde, organizados en conjunto entre la Municipalidad de dicha localidad y la Asociación Deportiva Safari Pampeana (Adesapa), con la fiscalización de la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (Fepad).

“La verdad que estamos muy contentos, primero por tener un circuito nuevo y después porque pudimos hacer las pruebas libres” expresó Marcelo Aranda, presidente de la categoría Safari Pampeano, en diálogo con este medio. “Estamos felices porque se ha logrado hacer algo en épocas difíciles, en este año de pandemia y que se haya podido, desde el municipio de Carro Quemado, habilitar un circuito es muy bueno”.

Si bien hay cosas para seguir trabajando en el circuito, Marcelo indicó que la aceptación de los pilotos fue muy buena. “A los pilotos les gustó mucho el trazado, el dibujo de la pista. Obviamente siempre hay cosas para mejorar, porque estamos hablando de una pista nueva, se rompió en algunos sectores porque el terreno blanco y esas son cuestiones para trabajar en el futuro. Pero en líneas generales fue todo muy positivo”.

“Además se hicieron presente una muy buena cantidad de autos porque con 12 autos que vinieron es una concurrencia muy buena. No creo qye ya no, a esta altura es muy difícil más que nada por el clima, no porque no se tenga ganas de probar. Se vienen días muy calurosos y eso significa mucha agua en los circuitos. Yo creo que ya con esta prueba ya cerramos este año y directamente empezamos a pensar en el inicio del campeonato el año que viene”.

El regreso de las competencias

La Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (Fepad) anticipó en su página oficial Facebook que la temporada 2021 marcará el regreso de la actividad tras el parate de este año a causa de la pandemia. La actividad se pondrá en la macha en el mes de marzo y con las categorías techadas en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.

La FEPAD anunció que en la reunión entre el presidente de esta entidad, Julio Illuminati, el subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar y el secretario de Trabajo y Promoción provincial, Marcelo Pedehontaá se acordó el inicio del calendario 2021 de competencias en el ámbito provincial.

En ese sentido Marcelo Aranada dijo que “es una noticia que la esperábamos con muchas ansias”. “Si bien se va habilitar los primeros fines de semana de marzo, nosotros vamos a reunirnos en los próximos días para hablar sobre los detalles del calendario 2021. Ver algunos otros temas que son de interés para la categoría y después esperar que se habilite el ingreso de público porque ese es otro de los factores importantes que necesitamos”. “Tanto nosotros como categoría, como club organizador” indicó el presidente.

Resaltó que sin público “es muy difícil que se pueda hacer alguna competencia por el hecho de que los costos son muy elevados y si no tenes público, se hace prácticamente imposible”.

Cierre de año

A mediados de año, en diálogo con el ABC Deportivo, Marcelo Aranda había logrado resaltar cosas positivas a pesar de la inactividad de la categoría debido a la pandemia. Lograr concretar trabajos pendientes en los autos, la motivación de algunos pilotos de regresar a la categoría y otros incursionar en ella de cara al año que viene, fueron algunos de los aspectos positivos que había resaltado. Ahora, a pocos días de cerrar el año Marcelo manifestó que “Haber hecho una prueba comunitaria a fines de noviembre, con 12 autos, lo que para mí significa de muy buena concurrencia y con la situación vivida este año con esta pandemia que nos toca vivir, nos deja muy buenas expectativas para el 2021”.

“Creo que hay mucha gente que se quedó con ganas de ir a probar y que por diferentes motivos y circunstancias no lo pudieron hacer, pero ya sabemos que están comprometidos a arrancar el campeonato para el 2021” indicó. “Así que en base a eso, anhelamos tener un gran 2021, obviamente mucho mejor de los que toco este 2020. Y como categoría la verdad que poder arrancar el año y si se puede arrancar con público mucho mejor. Vamos a tener una buena cantidad de autos y ahora sumando un nuevo circuito como lo es el de carro quemado la quedad que tenemos muchas expectativas de arrancar porque creemos que va a ser un año muy bueno para nosotros”.

Mientras tanto, en la espera de retomar a las competencias Marcelo Aranda presidente del Safari Pampeano dijo, “vamos a seguir trabajando en los autos para poder llegar tranquilos para el mes de marzo y cuando nos toque iniciar el campeonato tener la mayor cantidad de autos disponibles para comenzar”, cerró.

Fuente:La Reforma