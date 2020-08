Mariela Fernández contó que fue víctima de abuso siendo menor de edad. Mediante la pantalla de C5N, donde regresó a la conducción tras un tiempo alejada de los medios, la periodista reveló detalles de la dura infancia que le tocó afrontar. «Yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras. Me daba vergüenza, y mi mamá no se daba cuenta«, contó, ante la atenta mirada de Claudio Rígoli (su compañero de piso).

Luego de analizar el caso de una niña de seis años abusada por su padre, quien le contaba las atrocidades que realizaba a sus amigos mediante audios de WhatsApp, la conductora tomó la palabra e hizo público su caso para que la sociedad y los adultos tomen consciencia de lo importante que es estar atentos. Mariela Fernández decidió contar la experiencia y llamar a la reflexión.

El momento en que Mariela Fernández contó haber sido víctima de abuso

«El que descubre la situación es mi hermano menor y es él el que pone en palabras, el que puede poner en palabras, lo que había visto y lo que estaba pasando. Es ahí donde me corren de ese lugar. En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos. Se cortó el vínculo con la familia. Era de callarse, daba vergüenza. Lo sobrellevamos como pudimos», aseguró la conductora de C5N.

Mariela Fernández confesó que fue abusada a los 10 años Mariela Fernández confesó que fue abusada a los 10 años Posted by El Destape – Videos on Thursday, August 20, 2020

Fernández, quien se alejó de los medios durante varios meses y en 2018 estuvo internada debido a un cuadro de estrés postraumático, reconoció que pudo levantarse aunque la tarea de seguir en pie se construye día a día: «Yo recién hace muy poquititos años pude ponerlo en palabras en una terapia. Pude sobrellevarlo y salir adelante. Y aún así me cuesta expresarlo. Pero quiero ponerlo en el lugar de esos chiquitos, en donde yo me siento identificada, en donde no hay voz, no hay manera de expresarlo. Necesitamos de esos adultos estén atentos para que visualicen eso que nosotros no podemos poner en palabras».

La muerte de su padre, otro duro golpe para Mariela Fernández

Un año antes de ser ingresada en el sanatorio, la periodista y conductora de C5N había sufrido la pérdida de su padre. De hecho, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, Fernández fue abordada por una crisis generada por el duelo. Así lo manifestó su familia, mediante un comunicado.

Tras la muerte de «Don Carlos», como ella llamaba a su padre, Mariela Fernández renunció a tres trabajos (TVR, Cortá por Lozano y La 100) para luego alejarse completamente de los medios y regresar en 2020 a C5N.