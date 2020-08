“Lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo”. La Turca es Silvia Majdalani, la ex número 2 del espionaje macrista. El textual es de una nota borrada, pero recuperada durante un peritaje del celular Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri. Habla del espionaje ilegal, de cómo se acumulaban evidencias sobre las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra propios y opositores y que tenían que construir un “relato y una historia coherente” del tema.

La nota sigue y revela que Macri le reclamaba a Cristian Ritondo, el hombre del PRO en la Bicameral de Inteligencia, que lo defendiera más. Y que Ritondo le dijo a Nieto, secretario de Macri, que para eso necesitaba primero entender cómo era posible todo este entramado de inteligencia clandestina.

La nota borrada del celular de Nieto tiene fecha del 19 de junio pasado y consta en el pedido de indagatoria al secretario de Macri que realizaron los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Dice, textual, así: “Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-.Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo. Y me dijo que en la Comisión hace todas las preguntas que le pasan. También me dijo que él tiene que ser moderado para negociar con los K en la Bicameral y que le sigan pasando info, pero que sí está saliendo en medios. Me pasó este video, en el minuto 3:15 dice que confía en que nuestro gobierno no perseguía a nadie, que la decisión de Mauricio Macri era la de respetar la libertad, de respetar al otro, la libertad de expresión, la libertad democrática como pocas veces se vio en Argentina del 83 en adelante”.

El contexto era el desfile de espías por la comisión Bicameral de Inteligencia de donde surgieron muchas evidencias y conexiones del espionaje ilegal desplegado por la AFI durante la era Macri y la conducción de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Y Ritondo, que integra esa comisión, reclamaba información, pedía explicaciones de cosas que no cerraban e incluso un listado de preguntas para hacer.

El Destape se comunicó con Ritondo que confirmó la comunicación y el contenido de la charla pero con algunas diferencias con respecto a las anotaciones del secretario de Macri. En primer lugar, que las palabras relato o “los K” son de Nieto, pero que efectivamente quería comprender todos los interrogantes que rodean a este caso: porqué se hicieron traspasos de la Policía Metropolitana a la AFI, quien era Susana Martinengo, cómo operaba Alan Ruiz. No podía defender algo que desconocía.

También, que fue Nieto (o “Daro”, como lo llama ya que lo conoce hace años) el que lo llamó. Ritondo asegura que si tiene que hablar con Macri lo hace directo. Había, sí, por parte de Macri, una insistencia en que lo defendieran más. Ritondo se define efectivamente como un moderado, que tiene buen vínculo con los demás legisladores, pero aún así se puso a disposición para preguntar lo que hiciera falta. El problema, ya no dice Ritondo sino el expediente, es que hay algunas preguntas cuya respuesta incriminaría aún más a Macri.