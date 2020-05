Después de que las autoridades españolas decidieran dar el visto bueno para que los deportistas profesionales puedan retomar sus prácticas, las instituciones de fútbol comenzaron a realizar los exámenes médicos correspondientes para evaluar si los futbolistas estaban libres de COVID-19 y en caso de que los resultados sean negativos, programar la fecha para recibirlos en las instalaciones. Primero fue el Barcelona quien retomó las prácticas, pero el próximo lunes será el turno del Real Madrid quien retome los entrenamientos. Los jugadores se sometieron a las pruebas el pasado miércoles y la institución «Merengue» recibió los resultados informando que ninguno tenía coronavirus. Es por eso, que en la últimas horas informaron en su cuenta de Twitter el horario en el que comenzarán las actividades.

Real Madrid C.F. ✔@realmadrid Fecha: Lunes, 11 de mayo

Hora: 10h00 CEST

Lugar: #RMCity

Según el protocolo sanitario establecido, los jugadores deberán acudir a las instalaciones con ropa deportiva, mascarillas y guantes para poder comenzar con la primera fase de entrenamientos individuales. Sin embargo, el técnico Zinedine Zidane no podrá tener disponible al joven Luka Jovic ya que sufrió una fractura en el talón del pie derecho, diagnosticada este viernes. En el momento de la interrupción de La Liga, Barcelona era líder, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

