La Dirección Nacional de Emergencias y Desastres (Dinesa) tomará el programa de entrenamiento en Covid-19, creado por la Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias (Codes) del Ministerio de Salud para capacitar a personal de Salud de todo el país. «Que elijan nuestro programa de entrenamiento es una satisfacción enorme y un orgullo para la provincia», señaló el titular de la Codes, Juan Martín Barbero. Además destacó que ante la falta de material de estudio para capacitar a los equipos, «La Pampa produce conocimiento» con el valor agregado de que «va a llegar a muchos lugares, que tienen la misma realidad que nosotros».

Barbero le dijo a este medio que «Nación va a ofrecer espacios de capacitación a los compañeros de todo el país, con el molde de nuestro programa. Después va a haber mesas de debate, con la participación de otras coordinaciones, pero los expositores de los temas centrales vamos a ser nosotros».

Cuidar a los trabajadores.

«Nosotros le pasamos nuestro programa de capacitación a la Dinesa, para que supervise los contenidos, y se quedaron muy enganchados con la propuesta y la modalidad de trabajo que armamos. No es fácil en esta situación que atravesamos, ponerte a realizar videos, guías, pero estuvimos muy metidos en trabajar todos lo ejes temáticos, que tienen un sentido fundamental, en cuidar a los trabajadores de Salud», señaló.

En ese sentido, indicó que «es fundamental el correcto uso de los equipos de protección personal, la desinfección de las ambulancias, de las superficies, la esterilización, el cuidado de la salud mental. El eje más importante es el cuidado del personal, para que no se nos enferme, porque en el mundo se estima que el 15 por ciento de los contagiados son trabajadores de la Salud». Asimismo, destacó que «el punto de partida es cuidar a mis equipos de trabajo, para poder cuidar a la población».

Adaptarse a las circunstancias.

Barbero señaló que «el segundo eje temático es lo que hemos hecho siempre, pero adaptado a las circunstancias. Por la baja circulación prácticamente no hay accidentes, pero las otras emergencias, como el paro cardiorrespiratorio, las dificultades respiratorias que pueden tener los pacientes de Covid, hay que estar preparados para atenderlas de la mejor manera».

«Cuidamos a los equipos, mantenemos el nivel de alerta alta, y empezamos a reentrenarlos, porque cambian las circunstancias. Por ejemplo, hacer Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) ahora, si bien no cambia la metodología, sí cambia en las cuestiones de seguridad». En ese sentido, indicó que «hoy en día se recomienda que antes de hacer RCP uno tenga puestos guantes, un tapabocas, que a la persona que se lo va a hacer se le cubra la cara, porque el primer reflejo es toser, y por eso son más los recaudos que hay que tomar».

El titular de Codes destacó la importancia del trabajo de entrenamiento que se viene desarrollando desde hace años en la provincia. «Entrenar a los equipos no es algo que se puede hacer de un día para otro, desde cero. Tenés que tener un trabajo previo de capacitación, que es lo que venimos haciendo», asimismo, dijo que «ahora capacitamos para adaptarlo a las circunstancias».

Mínimas pero necesaria.

Barbero señaló que «además, ahora tuvimos que repensar toda la plataforma de entrenamiento, porque las instancias presenciales son mínimas, pero son necesarias también. Hay cosas que vos las podés enseñar mediante un video, como poner un dispositivo para vía aérea, pero en algún momento el médico, el enfermero, el conductor de la ambulancia, tienen que ir y tocar el dispositivo».

«Entonces lo que hacemos es tener un 80 por ciento de capacitación virtual y 20 por ciento presencial, con cuidados especiales, de distanciamiento, de elementos de seguridad», remarcó.

Talleres.

«Apelamos también a hacer talleres disparadores, simulando una situación de paro, donde se pone en juego todo el sistema pre-hospitalario, el radio-operador, la ambulancia, y realizar todo ese entrenamiento. Pero no queda ahí, la idea es que eso se analice y se discuta, con un espíritu crítico, para entre todos aportar para mejorarlo».

En ese sentido, resaltó que «el hecho de que Dinesa nos permita presentar este material en todo el país va a hacer también que recibamos aportes y posibles correcciones de gente de otros lugares».

Barbero señaló que «el material de capacitación hasta el momento estuvo destinado casi en su totalidad para las terapias intensivas, focalizaron todo en los pacientes hiper-graves, y esos pacientes te van a llegar, pero antes te va a llegar todo lo otro, porque el 80 por ciento de los enfermos van a tener otras características».

«Lo importante, para destacar, es que en un momento en el que no había nada, La Pampa produce conocimiento, que tiene un valor agregado, porque va a llegar a muchos lugares que tienen la misma realidad que nosotros», concluyó.

Contenidos y plataformas.

Barbero destacó que para la realización del material «la Fundación Banco de La Pampa nos facilitó una plataforma, y tuvimos también un camarógrafo que trabajo muchísimo y muy bien». Asimismo, dijo que «hay otras cosas que se filmaron y editaron con celulares, porque tampoco nos dan los tiempos para hacer algo muchísimo más sofisticado, pero es un material que quedó muy bien hecho. La Federación Argentina de Medicina General subió a su web oficial nuestros contenidos, nos cedió ese espacio, y la Dinesa va a posibilitar que accedan a los materiales».

«Otro de los cambios es en los soportes y la modalidad educativa. Hoy en día, el teléfono celular es la herramienta que más usan los trabajadores para aprender, o repasar los conocimientos, entonces estamos tratando de migrar todos los contenidos a ese formato», añadió.

Además, Barbero señalo que hubo que adaptar materiales a la idiosincrasia propia. «Vos no podés bajar directamente algo que te mande la Organización Mundial de la Salud (OMS) sin antes haberlo procesado, si la información y los procedimientos son adecuados, porque no es la misma realidad en todas las localidades», explicó.

Lavado de manos.

Barbero explicó que «en los primeros días de capacitación queríamos ir de cabeza a entrenar paros y ese tipo de cosas más complejas, pero tuvimos que detenernos en cosas tan básicas como el lavado de manos». En ese sentido, dijo que «cuando vos le decís a la gente lo importante que es el lavado de manos, piensan que no puede ser algo tan básico la solución, y no hay nada más efectivo que el agua y jabón». Además, dijo que «es algo tan básico que nunca se hizo tanto hincapié como ahora, que hasta lo entrenamos con el personal de salud. Antes no se le dio la importancia que esto reviste, y está ayudando a prevenir no solo el coronavirus, sino muchísimas otras enfermedades».

