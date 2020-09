Sin ninguna autocrítica y a tono con la nota firmada por el expresidente Mauricio Macri, dirigentes pampeanos de Juntos por el Cambio difundieron públicamente una nota en la que expusieron su “preocupación” por la “creciente tensión política y social que se ha visto agravada por los hechos sucedidos en la última semana”.

“El país necesita, y reclama, sensatez política y cordura institucional. El Gobierno Nacional debe cesar de inmediato en su postura y comprender que si persiste en su estrategia de confrontación, la solución de los problemas que afectan a los argentinos será más difícil y llevará más tiempo, un tiempo en el que la incertidumbre económica y el daño sobre el tejido social se harán más profundos y visibles”, expresaron desde el partido que preside Enrique Juan en nuestra provincia.

Y con críticas al presidente Alberto Fernández y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijeron: “La grave crisis policial en la Provincia de Buenos Aires, es el resultado de la imprevisión y desatención por parte del actual Gobierno provincial y no puede pretender ser resuelta echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias y, mucho menos, aprovecharse de ella para despojar arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación resignando parte de recursos que le correspondían y transfiriendo parte importante de la PFA, sin afectar a ninguna otra jurisdicción federal, aprobada por una ley del Congreso Nacional y refrendada por los gobernadores de todas las provincias.

“Debe el Gobierno frenar el concepto de federalismo invertido que pretende instaurar afirmado en la discrecionalidad del manejo de fondos públicos no coparticipables creando profundas inequidades y disponiendo a voluntad de los recursos coparticipables, todo ello para consolidar una estrategia electoral en el principal distrito del país con miras a la renovación parlamentaria del año próximo. Debe restablecer el instrumento del diálogo y la negociación, propias de países estables y democracias no autoritarias. En democracia no hay victorias totales”, remarcaron.

“Por ello frente a la enorme incertidumbre que vivimos, llamamos una vez más a la reflexión. A las crisis se las enfrenta con más institucionalidad, con la plena vigencia de la división de poderes, y con el reconocimiento al interlocutor institucional consagrado por la democracia para aportar a la salida de la crisis”, añadieron los dirigentes del PRO pampeano.

“No merecen los argentinos estar sometidos semanalmente a una agenda de tensión de esta magnitud cuando los problemas de empleo, la pobreza, la educación, la creación de riqueza y no aislarnos del mundo en que vivimos es un imperativo para no caer en la simplificación del populismo. Ya lo conocimos, ya lo vivimos y no estamos dispuestos a regresar”, concluyeron.

Fuente: Diario Textual