El coronavirus se cobró la vida del primo de Ricardo Montaner​, quien manifestó su terrible dolor en las redes sociales.

A las numerosas víctimas del coronavirus en España se ha sumado ahora Carlitos Rodríguez a quien Ricardo Montaner evocó en Instagram, donde subió un video de la última visita que le había hecho el año pasado, en España, cuando todo era alegría compartida. A esas imágenes, las acompañó de un texto conmovedor.

En el adiós a su querido primo, Montaner escribió: «Hoy se nos fue #CarlitosRodríguez, nuestro primo de #España. Este virus se lo llevó, los más frágiles son los que llevan la peor parte… hay que cuidarlos tanto» .

Luego, Ricardo Montaner agregó: «A Carlitos le encantaba la ópera. Mi música, no sé qué tanto, pero me guardo el consuelo de que #LaGloriaDeDios sonaba bajito en su habitación mientras preparaba su partida. Me quedo con su imagen y recuerdo de nuestra última visita a #Madrid el año pasado, especialmente para verlo y compartir con él».

Sinceridad total el músico, que es un hombre de profunda fe en Dios, expresó: «Hoy nos ha caído una aplanadora arriba, puede que esté mejor ahora, pero la verdad hay misterios de Dios que en nuestra pequeñez jamás podremos entender… paz«.

Los numerosos seguidores de Ricardo Montaner en Instagram le dieron sus condolencias y se mostraron emocionados por las palabras con las que el músico le dio el adiós a la distancia a su primo Carlitos Rodríguez, fallecido en España, por COVID-19, la enfermedad que produce el coronavirus.

Ricardo Montaner viene haciendo una intensa campaña en las redes sociales para que se tome conciencia de la gravedad que implica la pandemia de coronavirus y de la necesidad de guardar cuarentena como el único modo de tratar de evitar el contagio, dado que aún no existe una vacuna.

Hace apenas dos días, el músico había pedido en Twitter que la gente permaneciera en sus hogares y había destacado el hecho de que ante la ferocidad del coronavirus, todos «somos frágiles».