También dispondrá que los municipios controlen precios y tildó de «demagogo» el pedido para que la clase política se baje los sueldos: «ninguno de mis funcionarios tiene empresas en el exterior, offshore ni empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo», afirmó.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que ante la pandemia de coronavirus «la prioridad fue la salud» y atender a los que «peor estaban» para enfrentarla, como son los «barrios más desprotegidos y los adultos mayores», reflexionó sobre el rol del Estado y aseguró que hoy la renegociación de la deuda y el equilibrio del déficit fiscal pasaron «a otro plano» en Argentina y en el mundo.

En una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky en formato video, que hoy se publica en el portal «El Cohete a la Luna», el jefe de Estado anunció además instrumentos para poder seguir protegiendo a la gente, por ejemplo frente al aumento de precios, e instó a los bancos que a partir del lunes 13 de abril comiencen a otorgar los créditos para las empresas que lo requieren para poder pagar los sueldos de los empleados en este contexto de crisis.

«Estoy preparando un DNU que estará listo el lunes para cambiar la Ley de Defensa de la Competencia y declarar autoridad de aplicación a los intendentes. El problema para que el Estado llegue a los negocios de cercanías es detectarlo», señaló.

«Con ese DNU vamos a lograr que los intendentes puedan aplicar la Ley de Defensa de la Competencia y que puedan sancionar directamente a esos lugares», sostuvo Fernández.

El presidente dijo que la situación que lo que pasa con los precios también lleva replantearse por qué hay «pequeños comerciantes que especulan con la necesidad de sus vecinos», y «eso hay que corregirlo».

En cuanto a los créditos, pidió que «el lunes los bancos no pongan excusas y empiecen a dar los créditos» al 24% para pymes, y advirtió: «No podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo».

«Hay un problema de regularización del sistema financiero, en crisis como estas muchos quedan descalificados, porque no venden, entran cheques que no pueden pagar y quedan fuera de sistema. Ahora como existe ese garante que es el Estado, espero que el lunes no tengan excusas y empiecen a dar los créditos», dijo Fernández en una entrevista con El cohete a la Luna.

Fernández sostuvo que «no podemos tener tanta paciencia, hay que arreglarlo» al tema de los créditos para el pago de sueldos.

«Lo que le pedí (al titular del Banco Central, Miguel Pesce) es que el lunes se ocupe de que los bancos empiecen a abrir lo necesario. Espero que el lunes ya esto empiece a funcionar porque lo necesitamos», agregó.

Dijo que «los bancos tienen que hacer su aporte, hasta acá lo que los bancos nos dicen es que hay algunos elementos de interpretación burocrática y por eso todavía (no están) los créditos que nosotros pusimos al servicio de las empresas para preservar el trabajo de la gente que es lo que más nos importa».

«Yo creo que a partir del lunes las cosas se empezarán a normalizar y todo eso se flexibilizará y todo eso va a andar bien», confió.

«Con la pandemia la prioridad fue la salud», dijo, y agregó que el resto de las prioridades de su gestión en cuanto a atender las necesidades de los que peor estaban, «no cambiaron» y «todas las medidas tuvieron siempre el objetivo de atender a los que peor estaban».

Lo que sí cambiaron, dijo Alberto Fernández, fueron otras prioridades, como «la negociación de la deuda» o «el défict fiscal», aspectos que, asumió, pasaron «a otro plano» a partir de la nueva realidad que planteó en Argentina y en el mundo la aparición del coronavirus.

«No sé si cambié yo las prioridades, el mundo cambió sus prioridades», dejó claro el mandatario, aunque insistió en que la prioridad uno fue y es «la salud».

En ese sentido, señaló que su preocupación fue «cómo poner en pie un sistema que había sido muy maltratado durante los cuatro años previos de gobierno», en el que «se habían roto los planes de vacunación, había millones de vacunas abandonadas en la Aduana y hospitales para inaugurar que no se inauguraron porque alguien pensó que no eran necesarios».

A nivel global, el jefe de Estado reflexionó sobre el rol de Estado y citó el caso de los países donde «la salud se privatizó toda, y la pandemia avanza de manera escalofriante» y de Alemania, un país con una fuerte presencia del Estado en salud que «preservó algo del Estado de bienestar y todavía tiene recursos para salir ante la pandemia y lograr controlar las muertes, porque, por ejemplo, tiene respiradores para todos».

En este marco, también planteó «volver a introducir el concepto de solidaridad en la economía mundial» porque esa pandemia dejó claro que «aquí nadie se salva solo», ni en el país ni en el mundo.

«Estados Unidos pensó que no le iba a tocar, y le tocó, y lo que le duele, y lo que le va a costar. Aquí nadie se salve solo», dijo, y llamó a «repensar estas cosas para hacer un mundo más equilibrado y justo».

«Psicosis».

En otro tramo de la entrevista el mandatario cuestionó que «muchas provincias cerraron los accesos a su territorio, y dijo: «Estamos en un estado federal donde hay límites, no fronteras».

También se refirió a «los estúpidos» que alientan la «psicosis» y «salen a decir que hay más muertos que lo que el Estado cuenta» o que es «necesario abrir ya la economía», sin mirar la pandemia.

«Los que gobernamos tenemos que ser conscientes, no mentirle a la gente y tener la máxima serenidad para no dejarse llevar por la psicosis, porque sino empezás a hacer lo que los locos quieren», enfatizó.

En este contexto, asumió que muchos dirigentes de oposición piensan que tiene que «terminar con la cuarentena» porque piensan que «total todos se van infectar y se van a morir, y lo que no tengo que dejar morir es la economía», e insistió: «Yo digo que no, porque una economía de gente enferma o gente muerta es una economía que no existe».

Dicho esto, el Presidente aclaró que no le gusta «generalizar» y resaltó especialmente el trabajo realizado con mandatarios de Juntos por el Cambio.

«Me he encontrado en Buenos Aires con un montón de intendentes que se han puesto codo a codo a trabajar conmigo, en la Ciudad de Buenos Aires, con un jefe de Gobierno que se ha puesto a trabajar codo a codo conmigo», elogió.

Fernández sostuvo que «sería muy injusto» si no reconociera eso, y mencionó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a los intendentes de Lanús, Tres de Febrero, Vicente López y San Isidro, todos de Juntos por el Cambio.

«En verdad a los que nos toca gobernar sabemos el momento que estamos pasando. Es más fácil pararse enfrente y tirar piedras, este es un momento para no tirar piedra, en todo caso sentarse a pensar juntos posible soluciones», indicó.

Sueldos.

Fernández además pidió no ser «hipócritas» ni «demagogos» en referencia a los pedidos para que la clase política baje sus sueldos, dijo que reivindica «el servicio público que la política presta» y, en cambio, consideró «más razonable» lograr recursos para el combate contra el coronavirus mediante un impuesto «a los que más han ganado».

«Yo he visto que los jueces de la Corte han donado el 25% de sus sueldos, está muy bien. Pero quiero decir que el 25% del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del Presidente de la República», sostuvo Fernández.

«Yo soy parte de un gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo», continuó el mandatario.

«Ninguno de esos funcionarios tiene empresas en el exterior, empresas offshore ni tiene empresas propias de donde sacan utilidades. Viven de su sueldo. Ninguno de ellos tiene un sueldo exorbitante ni yo tengo un sueldo exorbitante», añadió.

«Yo reivindico la política, el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Nunca me sumé a esa lógica», dijo en el mismo sentido sobre los reproches a los políticos que surgieron a raíz de la pandemia.

Y afirmó: «Si la política tuvo personajes que han desmerecido a la política yo no soy una de ellos, y los que me acompañan tampoco». «Los servidores públicos vivimos de dedicar todo nuestro tiempo al servicio público», dijo en el mismo tono el presidente.

Entonces, fue consultado sobre el proyecto que busca recaudar dinero para el combate a la pandemia mediante un impuesto extraordinario a quienes participaron en el blanqueo de capitales de 2017, y otras iniciativas similares presentadas por el bloque del Frente de Todos.

«Eso tiene una lógica mejor», dijo el Presidente, para quien es justo que aporten «los que más han ganado, o los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado por no pagar impuestos».

«Es mucho más razonable pedirle un esfuerzo a ellos que a (la secretaria de Acceso a la Salud) Carla Vizzotti, que gana 150.000 pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir la pandemia», aseveró.