El presidente de la entidad, Alexis Iviglia, dijo que les “cuesta” comprender cómo su actividad no fue declarada esencial. “Estamos en una situación desesperante”, afirmó.

“Hoy lamentablemente tenemos instrucciones del Banco Central de permanecer con las puertas cerradas. Estamos en una situación desesperante, siempre quedamos en el centro de la escena y son las reglas del juego, pero todos están cerrados, no es un problema del Banco de La Pampa”, expresó en Periodismo Turno Mañana (Radio Kermés).

“Estamos muy preocupados porque nos cuesta comprender que algunas actividades se han considerado esenciales y entre ellas no estén los bancos. Es difícil pensar una economía sin bancos, por supuesto hay que considerar la seguridad de los trabajadores, pero en algún momento debe arrancar la actividad y resolver algunos de los problemas que se están generando”, remarcó.

“Tenemos que pensar que no todo el mundo está acostumbrado a la banca electrónica. Es una actividad que, en determinadas edades, por ejemplo, mis hijos no conciben ir al banco, pero por otro lado mi mamá no concibe otra cosa que ir al banco a cobrar la jubilación”, explicó.

“También hay que pensar en las empresas, la caída en algunos rubros es muy preocupante. Atrás de esa caída están los pagos a los empleados, que a su vez derrama en la gente que consume, en los servicios tercerizados, entonces se genera un problema económico preocupante”, insistió.

“La línea de créditos anunciada por el gobernador está vigente, se gestiona a través de la pagina web. Pero todas las demás líneas de crédito que necesitan del banco abierto están paralizadas”, completó Iviglia.

Fuente:Diario Textual