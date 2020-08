El presidente del bloque macrista en la Legislatura provincial mezcló la desaparición de Ismael Gómez con el caso del joven bonaerense, desaparecido bajo una sospecha de violencia institucional.

El macrista Martín Ardohain, presidente del bloque de Propuesta Federal en la Cámara de Diputados de la provincia, presentó hoy un proyecto de resolución expresando “profunda preocupación” por la desaparición de un vecino en Macachín.

Gómez falta de su casa desde el 13 de julio. Hay una denuncia judicial por su desaparición y la Justicia pampeana ordenó una búsqueda a la Policía provincial que todavía no ha dado frutos.

Ardohain, con su proyecto, pretende que el Ministerio de Seguridad informe “las acciones y recursos destinados para dar con el paradero de este ciudadano pampeano”.

“Si bien se afectaron en los primeros días a la investigación y búsqueda más de 50 personas que integran la División Canes de la Policía de La Pampa y de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Macachín, División de Análisis de las Telecomunicaciones, la Brigada de Investigaciones, la Agencia de Investigación Científica, y personal policial de la comisaría departamental Macachín, a cargo del comisario Omar Obholz. Hubo días en los que se interrumpió la búsqueda por cuestiones climáticas y recién en los últimos días se anunció su reactivación”, detalló el legislador.

“La falta de resultados positivos, dado que solo se encontraron algunos efectos personales, nos provocan una profunda preocupación y por ello la necesidad de que se informe a esta Cámara cuales han sido las estrategias y los recursos que están abocados a dar con el paradero del vecino Ismael Gómez”, insistió.

A pesar de que no hay pistas ni indicios sobre qué pasó con Gómez -un hombre de 69 años que vivía solo-, Ardohain se aventuró en comparar el caso con la desaparición de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en la provincia de Buenos Aires hace tres meses luego de ser demorado por la Policía bonaerense y bajo fuertes sospechas hacia el accionar de esa fuerza de seguridad.

“Bajo ningún aspecto podemos naturalizar la ausencia de un pampeano. En nuestro estado de derecho, a través de los órganos competentes, deben garantizarse los derechos y libertades individuales y por ello es imperativo que se pueda ubicar rápidamente al vecino Gómez de Macachín y dar respuestas también a sus familiares pudiendo establecer investigativamente las causas y hechos que determinaron su desaparición”, reclamó el legislador.

“En un momento en que el país está en vilo por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y luego de más de tres décadas de democracia, que desaparezca un pampeano y a más de 20 días no se haya podido esclarecer, significa un hecho de alta gravedad institucional, social y de inseguridad que debe atenderse rápidamente y que como legisladores pampeanos debemos observar y reclamar para que no existan dudas de que el Estado con sus órganos y herramientas cuida de la seguridad de todos nuestros comprovincianos”, finalizó Ardohain su comunicado, que acompañó -no queda claro con qué intención- con una fotografía donde exhibe un cartel de la campaña #NiUnaMenos.

Fuente: El Diario