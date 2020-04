El presidente Alberto Fernández mantuvo este sábado una comunicación telefónica con su par de Francia, Emmanuel Macron, a quien agradeció el acompañamiento de ese país a la propuesta argentina ante el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y en el Club de París, y propuso «pensar en una nueva estructura económica para el mundo y poner sobre ella la solidaridad«.

«Esta cuarentena nos encuentra en un contexto muy difícil de recesión y endeudamiento«, sostuvo el Alberto Fernández y destacó que «desde el Estado se hace un gran esfuerzo, ponderando la salud y la educación pública». Alberto Fernández conversó con Emmanuel Macron acerca del impacto del COVID19 en Francia y en Europa y le expresó su solidaridad El jefe de Estado, quien habló durante una hora por teléfono con el presidente de Francia, también agradeció el acompañamiento de ese país a la propuesta argentina ante el FMI y en el Club de París, informó Presidencia en un comunicado. «Hay que pensar en una nueva estructura económica para el mundo y poner sobre ella la solidaridad«, expresó Fernández y, parafraseando al escritor francés Albert Camus, afirmó: «El mundo enfrenta un dilema y juntos avanzaremos con esta mirada común. Las pestes matan personas y dejan el alma a descubierto«. Alberto Fernández ✔@alferdez Llamé a @EmmanuelMacron para agradecerle el apoyo a la propuesta argentina ante el FMI y el Club de París y para intercambiar ideas para afrontar la pandemia. Coincidimos en el rol clave del Estado y la salud pública, y en la necesidad de construir un mundo con más solidaridad. 3.608 Información y privacidad de Twitter Ads 945 personas están hablando de esto El Presidente, acompañado por quien será el futuro embajador argentino en Francia, Leonardo Constantino, transmitió a Emmanuel Macron su preocupación por lo que sucede en Europa en general y en Francia en particular, y le recordó su compromiso de solidaridad con los franceses. Macron, por su parte, agradeció la preocupación de Alberto Fernández y le transmitió su felicidad por volver a hablar después de la visita que el argentino realizó en ese país en febrero pasado, informó Presidencia. «Estamos sufriendo muy fuerte esta epidemia, tomamos decisiones para cerrar lugares de intercambio social y económico pero vamos a finalizar el confinamiento con reglas intermedias para llegar al verano«, expresó Emmanuel Macron y agregó: «No sabemos cuánto durará esta crisis, pero sí sabemos de la envergadura de la crisis económica y social que vendrá«. El presidente francés también elogió la «colaboración ejemplar» de Argentina para repatriar a los ciudadanos franceses que habían quedado varados en este país. Fernández, entretanto, al finalizar la comunicación, agradeció la pronta aprobación de cartas credenciales a la designación de Constantino.

