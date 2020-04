El presidente Alberto Fernández afirmó este sábado que le parece «un acto demagógico» el reclamo de donación de salarios de funcionarios públicos, en el marco de la pandemia por el coronavirus. Destacó que en su Gobierno no tiene «a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda».

«Los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones», dijo el mandatario en declaraciones al periodista Marcelo Bonelli y agregó: «Tengo funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, bienes o empresas».

Alberto Fernández destacó que en su Gobierno no tiene «a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda. No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros», dijo.