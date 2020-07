El entonces cuñado de la exvicepresidenta Gabriela Michetti habría tenido un rol destacado en el espionaje ilegal a la senadora y expresidenta Cristina Kirchner. Lo develó un exdirector de la AFI, cuyo nombre se mantendrá en reserva.

Se trata de Carlos Tonelli, hermano de la ex pareja de Michetti, quien se separó de Juan Tonelli en noviembre de 2017. Este exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo dio su testimonio ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.

Ante la bicameral parlamentaria, el agente mencionó a Carlos Tonelli, quien llevaba una investigación sobre el grupo denominado ITS, al que se vinculó con el espionaje de “el caso CFK”.

Es que el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner se disfrazó como tareas de inteligencia para evitar un atentado en su contra. Las actividades se incluyeron en una causa del G-20 que tramitaba en el juzgado de Federico Villena, en Lomas de Zamora.

“Si la amenaza a la presidenta hubiera sido del grupo ITS, no tendrían que haberla puesto en el G20, la tendrían que haber puesto en la causa ITS, que ya existía desde antes”, señaló el agente ante el Congreso. Y sabe de lo que habla porque él mismo trabajó el caso ITS en 2019. La causa en cuestión se encontraba en un juzgado porteño.

No obstante, la maniobra se armó en el juzgado a cargo de Villena. No es azaroso que la denunciante del espionaje a CFK, Cristina Caamaño, interventora actual de la AFI, haya pedido que se cite al juez a prestar declaración testimonial.

Este exdirector de la AFI también contó que en la agencia existía una especie de “agencia paralela” que entre otras cosas duplicaba las escuchas que se administraban.

Habló de que con el macrismo hubo un copamiento de la exSIDE con personal que no era de carrera y describió operaciones políticas, como la que se intentó armar para contrarrestar el D’Alessiogate o la causa contra el diputado provincial Espartaco Marín, hijo del exgobernador de La Pampa Rubén Marín.