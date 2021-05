En un interesante debate que se formó con Roberto Navarro, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado contó: «Nada le convendría mejor a Cristina que no hacerlo y aceptar la negociación espuria que le ofreció el Poder Judicial cuando empezó este gobierno, de hacer un pacto de impunidad para ella a cambio de impunidad para el poder judicial».

En ese sentido, agregó: «A mí me causa gracia cuando los periodistas y jueces dicen que nadie va a hablar a Comodoro Py con ellos. Nadie en el gobierno aceptó eso. Tampoco (la ex ministra de Justicia) Marcela Losardo aceptó ese pacto. Cristina no tiene la vocación de llegar a un acuerdo al poder judicial».

«Cristina diferencia bien su situación judicial de la crítica general, si lees el hilo que publicó. No mencionó que ese día ella se había presentado para pedir un pedido de nulidad en la causa Memorandum. Ella separa los temas», sintetizó al referirse al hilo de Twitter que publicó la vicepresidenta.

Cristina Kirchner acusó a la Corte de dar un golpe contra las instituciones democráticas

La vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió contra la Corte Suprema de Justicia por fallar en contra del Gobierno nacional, quien dispuso por DNU la suspensión de las clases presenciales en la zona del AMBA por la suba de contagios de coronavirus. También, repasó las veces que el Poder Judicial puso palos en las ruedas a favor de las corporaciones y de la oposición.

A través de un hilo en Twitter, la ex presidenta advirtió: «Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño», en referencia a cómo la política se ha judicializado y cómo la Justicia interviene en los otros poderes Legislativo y Ejecutivo.

Cristina acusó a la Corte de dar un golpe contra las instituciones democráticas

En sus redes sociales, la presidenta del Senado repasó varios hechos que dan cuenta de eso: «El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA. Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus».

Fuente: El Destape