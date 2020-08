El juvenil piquense Matías Palacios lo tenía todo preparado para jugar en la UD Almería. El joven centrocampista argentino habló en “San Lorenzo Primero” de su trayectoria.

Con solo 18 años es una de las promesas del fútbol argentino y sonó con fuerza en el pasado mercado de invierno para recalar en las filas rojiblancas. Los problemas con el límite salarial en el club almeriense evitaron también que Leonel Di Plácido, lateral derecho, estuviera varios días en el Hotel Avenida de la capital para finalmente regresar a Lanús tras frustrarse su fichaje.

En el caso de Matías Palacios, también había preparado la maleta para volar a Almería: “Han llegado algunas ofertas de varios clubes, pero después de de analizarlas con mi familia y mi representante optamos que lo mejor para mí y el club era descartarlas. No sé en que quedó el interés del Bayern Múnich, pero sí tuve muy presente lo del Almería, en plena pretemporada mis padres se habían llevado todas las cosas para viajar para España, pero por un tema de papeles no se pudo dar, me encuentro esperando la próxima oportunidad”.

A la hora de elegir, el 10 no tuvo dudas y declaró: “El club que más me gusta por su forma de jugar es el FC Barcelona, sería un sueño jugar ahí”.

Contrato y cláusula

En San Lorenzo tiene contrato hasta mediados del 2022 y la cláusula de rescisión es de veinte millones de dólares.

Sin embargo, según un informe de Transfermarkt, sitio especializado en los valores los futbolistas, su precio actual es de 9 millones de euros y su cotización está a la baja. Después de unos meses complicados por el confinamiento, Matías Palacios también habló de su forma de entrenar: “Vengo haciendo triple turno para poder llegar de la mejor manera. Tratando de cuidarme con las comidas, haciéndole caso al nutricionista y buscando mantener el peso”.

Espera contar con más minutos en San Lorenzo: “Si sale todo bien, el 10 de agosto volvemos a entrenar. Tengo la ilusión y quiero jugar más minutos en San Lorenzo” concluyó.

Fuente: InfoPico