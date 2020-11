El piquense surgido de Rumbo a Vélez figura en el Top-Ten de los futbolistas más caros de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de 7 meses de inactividad, el fútbol argentino volvió a rodar hace dos semanas. La Copa de la Liga Profesional se caracteriza por estar plagada de talento joven, que se apoyan en jugadores experimentados para crecer y dar el salto a otras ligas.

Según el sitio especializado Trasfermarkt, el futbolista más valioso de la Copa de la Liga Profesional es Thiago Almada. El habilidoso volante de Vélez, que ya estuvo en la mira de varios equipos europeos, tiene un valor de mercado de USD21,3 millones.

Detrás de Almada aparece el jugador de River, Nicolás De La Cruz, valuado en USD14,2 millones. El podio lo cierra el volante de Boca, Agustín Almendra, que hoy se encuentra en conflicto con el club, quien fue tasado en USD13 millones.

En el cuarto puesto del ranking aparece Rafael Santos Borré, también de River, cuyo valor de mercado es de USD11,8 millones. En el quinto lugar figura la joya de San Lorenzo, Matías Palacios, quien cuesta USD10,6 millones.

El Top 10 lo completan Cristian Ferreira (River), Julián Álvarez (River), Agustín Urzi (Banfield), Fausto Vera (Argentinos) y Pedro de La Vega (Lanús). El valor de mercado de todos ellos es de USD10,6 millones.

A sumar minutos

Aldosivi en Mar del Plata, el sábado desde las 14:00, es el objetivo próximo de San Lorenzo en el almanaque. Y para ese partido, las principales dudas pasan por saber quiénes serán los reemplazantes de los hermanos Romero, quienes viajaron a Paraguay para sumarse a su selección de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Una alternativa es el pampeano Matías Palacios.

Entre las opciones que maneja Mariano Soso para sustituir a Ángel está Franco Di Santo. Sin embargo, de momento el panorama no parece ayudar. Es que el delantero, que se desgarró durante la práctica del 20 de octubre, todavía sigue trabajando diferenciado y su presencia contra el Tiburón continúa siendo una incógnita.

Ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva volvió a entrenarse al margen de sus compañeros y el alta médica sigue sin aparecer. Ya se perdió los encuentros ante Argentinos y Estudiantes y si bien volvería a trabajar con el grupo entre mañana y pasado, si no hay una mejoría tampoco participaría del duelo en el José María Minella.

¿Si no es Di Santo, quién? Lo más probable es que Jonathan Herrera sea el hombre de referencia en el área, sobre todo teniendo en cuenta que es el único de los 9 que hasta ahora fue sumando minutos durante el torneo. Alexander Díaz, por ahora, estuvo sentado en el banco de suplentes y no ha participado.

¿Quién entrará por Oscar? Tal vez, el que correría con ventaja es Matías Palacios. Porque más allá que hasta ahora jugó solo quince minutos ante el Pincha, el antecedente marca que Soso lo incluyó en el once inicial cuando los melli habían sido convocados a la anterior fecha FIFA.

Fuente: El Diario