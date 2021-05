Viviana Canosa protagonizó una vez más un video viral en las redes sociales por una intervención televisiva. Esta vez fue por su participación en «Debo decir», el programa de Luis Novaresio y por un cruce con el actor Gustavo Garzón que, sin levantar la voz y sin golpes bajos, le rebatió cada uno de los enunciados que la irreverente conductora fue lanzando.

«Lo que no sabemos es dialogar«, comenzó Viviana Canosa, copa de vino en mano. «Tenés una manera muy agresiva, tenés que ser más medida. El opositor no te va a aceptar cuando vos lo agredís, lo basureás, lo descalificás, decís que la vacuna es una mierda… ¿Cómo vas a ir la casa de quien te está escupiendo y te está agrediendo? No es respetuosa tu manera de hablar«, retrucó Gustavo Garzón.

Viviana Canosa utilizó luego recursos como los dichos de Carlos Zannini, el llamado «Vacunatorio VIP» y hasta cargó contra C5N. Gustavo Garzón le recordó que Argentina está entre los 20 países que más vacunas aplicaron y le espetó que ni siquiera pueden destacarlo.

Ya sin argumentos, la otrora panelista de Intrusos apeló al «son todos lo mismo» con un «no me siento representada con nadie«. Luis Novaresio acudió en su ayuda.

«Cada proyecto político tiene gente mejor y gente peor. El tema es si apoyás uno u otro«, cerró Garzón interpelando a Canosa sobre su doble standard para juzgar al gobierno de Mauricio Macri y a la gestión de Alberto Fernández.