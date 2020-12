El subsecretario indicó que el Estado pampeano trabaja y repite lo mismo de todo el año en relación a los cuidados.

«Pasó mucha agua debajo del puente y seguimos repitiendo lo mismo: todos debemos cumplir con el distanciamiento físico, el barbijo y evitar los encuentros sociales», sostuvo Vera al expresar que «El Estado no puede ser el padre de la gente».

Añadió que el sistema de Salud pampeano fue mejorado por lo que se atienden todos los casos. «El único dictador en esta historia es el virus pero el sistema de salud viene funcionando bien», amplió.

CASOS.

-¿A qué se deben estos rebrotes?

-Nosé si hablar de rebrotes. Pero el aumento de los casos tienen que ver con los encuentros sociales, no de trabajo, no cuidarse, no tomar las medidas necesarias y los pactos de silencio.

-¿No debería haber un patrullaje preventivo, de buenas formas, en los lugares con mucha gente?

-Lo que pasa es que si uno lo hace es un dictador.

PREOCUPADOS.

Vera estimó que los pampeanos y las pampeanas, en grupo de riesgo, serán vacunados, con la vacuna rusa, durante los primeros tres meses del año que viene.

-¿Como está el personal de salud?

-Muy preocupado, muy enojado, cansado y con miedo porque los muertos son los nuestros. Tenemos un médico fallecido, y otro profesional y enfermero en estado muy crítico.

Fuente: La Arena