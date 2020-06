El director de El Destape, Roberto Navarro, reveló que un sector del macrismo quiere que el conductor Ángel ‘Baby’ Etchecopar sea candidato de Juntos por el Cambio en 2021 y deslizó que el Grupo Clarín tiene una «relación accionaria» con Radio Rivadavia.

El periodista realizó un editorial en Navarro 2023, que se emite por El Destape Radio, sobre el rol de los medios hegemónicos en la tarea de desgaste del presidente Alberto Fernández y tomó como ejemplo la mesa ultramacrista de La Noche de Mirtha, que reunió a Etchecopar, Eduardo Feinmann, Oscar González Oro y Fernando Carnota. Navarro puntualizó en la figura de ‘Baby’, quien durante el programa calificó a la vicepresidenta Cristina Kirchner como «el cáncer de la Argentina».

«Ese discurso cargado de odio, el sábado a la noche le ganó al programa que gana desde hace años, que es el de Andy Kusnetzoff. Lo pusieron ahí para que dijera eso a este hombre, que ahora Macri dice que lo quiere tener de candidato en 2021″, apuntó.

Al tiempo que consideró que el Gobierno «no va a poder hacer nada si no maneja ni un tanto la narración de sus actos», y resaltó que debe «reordenarse, juntarse y decidir qué cosas puede hacer y que cosas no puede hacer», en el particular contexto de la crisis del coroanvirus.