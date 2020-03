: Trying to get property 'child' of non-object inon line

A principios de marzo, Federico Bal anunciaba en sus redes sociales un triste diagnóstico: cáncer intestinal. Tras explicar su estado de salud y los pasos a seguir el artista procedió a documentar en Instagram los avances de su tratamiento, para así comunicarse con sus seguidores y llevarles tranquilidad. En estos días fue Carmen Barbieri, su madre, quien habló sobre como transita este duro momento. «Le pido a Santiago que no se lo lleve», afirmó.

El pedido a su expareja, fallecido en diciembre de 2019 a la edad de 83 años, prosigue con tristeza. «Él tuvo la posibilidad, como uno de sus últimos sueños, de trabajar con Fede en el cine y con nosotros la temporada pasada, en Mar del Plata, con la revista Nuevamente juntos. Que no lo tome de la mano, que lo deje, que no se lo lleve… Fede es muy joven y estoy convencida de que se va a recuperar…», comentó en diálogo con DiarioShow.