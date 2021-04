El Consejo Nacional del Partido Justicialista salió a apoyar Alberto Fernández y acompañaron las medidas de cuidado de la salud y de sostenimiento de la economía dispuestas por el Gobierno Nacional ante el aumento desmedido de casos e internaciones. «Vacunar, crecer y reconstruir lo que otros destruyeron fue y seguirá siendo nuestra hoja de ruta», destacaron.

En un comunicado que se difundió en la mañana de este jueves, el PJ afirmo que «la Argentina reforzó su sistema de salud preparándose para la primera ola y continuó haciéndolo hasta hoy, cuando casi la totalidad del personal sanitario fue vacunado. Por eso, toda persona que necesitó cuidados intensivos pudo ser atendida».

Sin embargo, aclararon que «la duplicación de los contagios en poquísimo tiempo vuelve a poner nuestras capacidades a prueba, tanto en la infraestructura como en la responsabilidad individual y social en la prevención para frenar el ritmo de contagios cuidando la vida y el bolsillo de las familias».

«A pesar de estas restricciones, en la Argentina conseguimos y distribuimos 7.248.208 dosis y ya aplicamos 5.874.864. Más del 10% de nuestra población fue inmunizada. El 64,1% de la población mayor de 80 años, el 58,4% de la población entre 70-79 y el 21,5% entre 60-69 se encuentra vacunada con al menos una dosis», resaltaron.

«La ley 27.573 aprobada por el Congreso y publicada el 6 de noviembre de 2020, facultó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a comprar vacunas. Hasta el momento, el 100% de las dosis fueron adquiridas por el Estado Nacional. Transcurridos 160 días desde su promulgación, opositores que vociferan que los dejen comprar vacunas no saben lo que votaron sus legisladores».

En ese sentido, especificaron que hasta ahora, las autoridades porteñas no han comprado ni una sola: «Las vacunas no se consiguen juntando comunicados. Los contagios no se previenen llamando a la desobediencia civil desde un discurso del odio que ya viene con olor a naftalina».

«Repudiamos la actitud que adopta Juntos por el Cambio que, sin matices, actúa en bloque con un peligroso grado de irresponsabilidad. Sin embargo, seguimos abiertos al diálogo. Quienes fracasaron estrepitosamente durante su gobierno, deberían colaborar con más humildad en el difícil momento que atraviesa el mundo y la Argentina. Sería inédito y saludable para la democracia y para una Argentina unida en la pandemia. Si no es ahora, ¿cuándo?», sintetiza el comunicado.