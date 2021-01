La secretaria de Cultura de La Pampa Adriana Maggio, estuvo en Santa Teresa recorriendo las instalaciones donde se llevará a cabo el Festival de Cine. La funcionaria estuvo acompañada por el intendente Raúl Weymann y el organizador del evento Miguel Roth.

Con respecto a la visita de la funcionaria el intendente Weymann explicó que «vinieron por el Festival de Cine que tenemos el primer fin de semana de marzo, vinieron a ver el lugar, saber el protocolo, como lo organizábamos. Ellos hicieron una carta de avales y quieren ver cómo se maneja el tema y que no se haga ninguna macana, aparte visitaron la biblioteca, que se encuentra con obras de ampliación y una Casa de la Cultura-Museo pronta a inaugurar».

Más adelante, el jefe comunal explicó «lo vamos a hacer al aire libre, le mostramos el predio del Club, les mostramos todos los protocolos, ellos van a poner algún premio también, creo que

audiovisual no se ha hecho ni siquiera en el país, ni hablar en La Pampa y el primero se va a hacer en Santa Teresa».

Y agregó «las inscripciones cierran ahora el primero de febrero, después se empieza a seleccionar todo, hay más de 200 audiovisuales, de ahí se hace una pre-evaluación para que el jurado trabaje más tranquilo después, tengo entendido que hay trabajos de 26 o 27 países, es una fiesta internacional importantísima para Santa Teresa y La Pampa».

Organización.

«Aquí nos esforzamos para que la cultura y el arte también florezcan. Han sido largos y complicados meses para muchísimos sectores, pero de manera particular para quienes practican oficios vinculados al arte y a la comunicación. Sin embargo, desde la coordinación del Festival no dejamos de ilusionarnos con la posibilidad de forjar un espacio cultural y de encuentro», expresaron los organizadores.

«Ante tanta hostilidad, tenemos la intención de crear un lugar donde el mejor cine pueda cobijarse -y nosotros junto a él-. Nuestra comunidad es pequeña pero cree y le importa el arte.

Ante tanta incertidumbre, proponemos una certeza: la pandemia no será leitmotiv del Pampa DocFest. Tenemos mucho por ver, mucho por soñar y compartir», aseguraron.

Los gestores del «Pampa DocFest» dijeron que ante tanta inquietud, trabajarán como equipo para garantizar los parámetros sanitarios que permitan vivir una experiencia colectiva alegre y segura. «Queremos brindar un evento que favorezca nuevas lecturas, abra perspectivas y nos ayude a conocer realidades. Sabemos que el arte nos ayudará en la reconstrucción emocional».

Detalles.

La fecha límite de la convocatoria para presentar materiales y participar del festival es el 31 de enero. Además de las películas que integrarán las diversas secciones, esta primera edición contará con una programación amplia de talleres, masterclass y actividades especiales acompañadas con muy buena música en vivo. Habrá un predio ferial con patio de comidas, patio cervecero, artesanías y stands con producción local.

La Secretaría de Cultura sumará su apoyo y premios a los participantes que, a la fecha, superaban los 200 inscritos locales nacionales e internacionales.

Fuente:LA ARena