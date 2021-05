El 28 de abril, Leiva contó en Lo de Mariana la situación de Eduardo. «”, declaró. El 8 de abril, la artista también había posteado el gran logro del hombre tras su lucha contra el cáncer, pero no dijo nada del cuadro de Covid-19.

“Me quise quedar con esa noticia. No soy una influencer. No cuento todo lo que hago. Conté eso porque es un ejemplo de vida. No es fácil luchar contra el cáncer. Fue un baldazo de agua fría (enterarnos que tenía covid)”.

Leiva brindó esa nota en el marco de la grabación de la ficción de Polka La 1-5/18, donde tendrá una participación. También formará parte de La Academia. Hace ocho años, perdió a su madre también a causa del cáncer.