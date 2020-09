Durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno por la situación epidemiológica en territorio bonaerense, el Jefe de Gabinete de ministros, Carlos Bianco, se refirió al nuevo punto de coparticipación que otorgó el gobierno nacional el miércoles pasado a la provincia de Buenos Aires.

“El jefe de Gobierno tiene derecho a hacer cualquier presentación que se le ocurra porque estamos en un estado de derecho. Pero cuando se le incrementó de 1,4 a 3,75 fue a través de un decreto y si bien por normativa correspondía, no lo sometieron ni a la Corte ni al Congreso”, expresó el funcionario y agregó: “Si antes estuvo bien hecho ahora tendría que estar bien, sino tendríamos dos estándares distintos”.

«Tendrán que discutir entre Larreta y Vidal para ver cuál es la posición, porque ella reclamaba mayores recursos para la Provincia», resaltó Bianco.

Por otra parte Bianco recordó que “ayer miré un video de 2018 de María Eugenia Vidal en el que solicitaba cambiar la Ley de Coparticipación para que le incrementasen los recursos a los bonaerenses ¡mirá que paradoja!, en ese punto estamos muy de acuerdo con Vidal”. El jefe de Gabinete aprovechó la oportunidad e hizo hincapié en las diferencias internas de la oposición: “Tendrán que discutir entre Larreta y Vidal para ver cuál es la posición, porque ella reclamaba mayores recursos para la Provincia”.

En diálogo con El Destape y consultado sobre columna de opinión del ex presidente Mauricio Macri y entendiendo que dicho mensaje podía ser para posicionar como el único líder de Cambiemos, ya que publicó su opinión a tres días de la conferencia de prensa de Larreta, dijo: “Es el problema de otro partido no del mío. Lo que sí me preocupa es que es una columna que llama a la desobediencia civil, que llama a las personas a que salgan a la calle y no tengan los cuidados que se corresponden con una pandemia”.